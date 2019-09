Sabato 21 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento serale di Una vita, a partire dalle 21:20 su Rete 4, dove i fan della soap iberica vedranno come Silvia Reyes reagirà alla tragica morte di Arturo Valverde, avvenuta proprio il giorno delle nozze.

Il colonnello, come ricordiamo, ha fatto scudo con il suo corpo alla neo moglie ed è stato colpito mortalmente da un proiettile sparato da Blasco, il quale si è poi dileguato senza lasciare traccia.

Sconvolta per la morte del suo amato, la donna non si darà pace e comincerà a sospettare sia si Javier che di Blasco. Intanto Blanca, sarà riuscita a guadagnarsi la fiducia di Samuel, a tal punto che, il giovane Alday, le farà riabbracciare il piccolo Moises.

Una vita, spoiler del 21 settembre: Silvia indaga sulla morte del marito

Le anticipazioni sul nuovo appuntamento della soap iberica rivelano che, tutti gli abitanti di Acacias saranno sconvolti dopo quanto avvenuto il giorno delle nozze di Silvia e Arturo.

Quest'ultimo come ricordiamo, è stato assassinato da Blasco e la sua morte, getterà nello sconforto Silvia, la quale sarà decisa a vendicare la morte del marito.

La donna cercherà di scoprire chi abbia sparato al colonnello e comincerà ad avere dei dubbi non solo su Blasco, ma anche sull'assistente Javier.

Una vita, anticipazioni: la Reyes vuole vendicare la morte di Arturo

Su Rete 4 a partire dalle 21:20 circa, i fan i Una vita potranno seguire tutte le vicende ambientate ad Acacias dopo la tragedia avvenuta al matrimonio del colonnello Valverde.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Gli spoiler rivelano che sarà giunto il giorno dei funerali di Arturo e dove Silvia noterà l'assenza di Javier, alimentando di fatto, ancor di più i suoi dubbi sul coinvolgimento dell'uomo nella morte del colonnello. Anche Samuel non sarà presente alla cerimonia e il fatto preoccuperà Lucia, la quale deciderà di recarsi a casa sua. Una volta entrata nell'appartamento, la giovane troverà l'Alday riverso a terra, colpito da una pugnalata al ventre.

Il giovane mentirà dicendo di essere stato colpito da alcuni ladri, mentre in realtà si scoprirà che è stata Blanca a ferirlo per poter fuggire con il piccolo Moises. Samuel tra l'altro, durante la notte, nasconderà dei gioielli e del denaro in una cassetta, allo scopo di far credere che sia stato vittima di una rapina.

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Una vita nel prossimo appuntamento serale del 21 settembre, in onda su Rete 4 in prima serata.

Ricordiamo che la soap iberica va in onda anche la domenica nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle tele vela, mentre sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate integrali già trasmesse.