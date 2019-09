Le trame della telenovela Una vita sono sempre più entusiasmanti. Ci sarà un vero colpo di scena nella famiglia Hildago, negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Leonor, scopriranno che Casilda Escolano (Marita Zafra) non è una semplice domestica per loro. In particolare la moglie di Liberto Seler dopo vari rifiuti, annuncerà in pubblico che la sua inserviente è la figlia di Maria (Iolanda Muinos), una donna che in passato ebbe una storia d’amore con il suo defunto marito Maximiliano Hildago (Mariano LIorente), prima che il diretto interessato si sposasse con lei. Dalle parole pronunciate dalla borghese, si capirà quindi che la giovane scrittrice e la vedova di Martin sono sorellastre.

La Escolano apprende di essere figlia di Maria, Leonor litiga con la madre

Nelle prossime puntate italiane, il new entry Higinio Baeza dopo aver salvato la vita a Liberto sottoponendolo ad un difficile intervento chirurgico, si trasferirà ad Acacias 38. Il medico condividerà l’appartamento preso in affitto da Rosina con la domestica Maria, che si rivelerà essere la sua fidanzata. Con il passare dei giorni Higinio oltre a dare dimostrazione di essersi finto dottore, nasconderà a tutti gli abitanti qual è il suo vero legame con la donna che vive con lui.

La Rubio non appena scoprirà che l’ex amante del suo defunto marito Maximiliano è l’inserviente di Higinio, si alleerà con Susana per farla allontanare dal quartiere iberico. Maria dopo essere stata accusata di essere una ladra, uscirà allo scoperto confessando a Casilda di essere sua madre. Inoltre la compagna del Baeza farà sapere a Leonor che la sua domestica è nata dalla relazione che aveva con il suo defunto padre.

La giovane scrittrice, nonostante rimarrà parecchio sconvolta dalle affermazioni della rivale di sua madre, sarà subito decisa ad accettare la Escolano nella sua famiglia. La Hildago entrerà addirittura in conflitto con la madre, dicendole che tutti i residenti di Acacias 38 debbano sapere che lei e Casilda sono figlie dello stesso padre.

Rosina rivela le vere origini di Casilda, Higinio e Maria alleati contro gli Hildago

La Escolano dopo aver appreso tramite la Rubio di essere figlia di Maximiliano inizierà a porsi delle domande, poiché non riuscirà a capire come mai sua madre Maria le abbia detto la verità soltanto adesso.

Nonostante ciò Leonor contro la volontà della madre, organizzerà una riunione a La Deliciosa per annunciare a tutti i presenti che lei e Casilda hanno lo stesso sangue. La situazione a gran sorpresa prenderà una piega del tutto diversa. Rosina interromperà il discorso della figlia, e con molto coraggio affermerà di aver scoperto di recente che la sua domestica è figlia di Maria, una donna che in gioventù ebbe una tresca con il suo defunto marito Maximiliano, prima che divenne suo marito.

Lo spiazzante annuncio della Rubio farà rimanere tutti senza parole. Successivamente, Leonor farà il possibile per far cambiare modo di vivere a Casilda, regalandole degli eleganti abiti realizzati da Susana. Higinio e Maria sapendo di avere ormai tutte le carte in regola per portare al termine il loro piano, durante una loro conversazione faranno capire ai telespettatori di voler far entrare la Escolano in possesso di una parte del giacimento d’oro degli Hildago.