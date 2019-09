Nuovo appuntanento con le anticipazioni della soap iberica Una vita e riguardanti in particolare, ciò che accadrà ad Acacias nelle puntate in onda mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Come di consueto, la tele novela ideata da Aurora Guerra, terrà compagnia ai numerosissimi fan a partire dalle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Gli spoiler relativi ai due nuovi episodi rivelano che, nel quartiere si starà per compiere una tragedia, che vedrà protagonista il colonnello Valverde, il quale verrà assassinato da Blasco proprio il giorno delle nozze con Silvia.

Blanca nel frattempo, farà credere a tutti e a Samuel, di aver lasciato Diego, pronta a ritornare con il marito solo per poter riabbracciare il piccolo Moises.

Spoiler del 18 settembre: Blanca riesce ad ingannare Samuel

Nel corso del nuovo appuntamento di mercoledì 18 settembre, vedremo come Blanca e Diego saranno riusciti a far credere a tutti che la loro relazione si è interrotta, dopo la lite avvenuta nei giorni precedenti per strada.

Mentre Diego si trasferirà in una pensione, Blanca invece, si presenterà a casa di Samuel, dicendogli di essere disposta a tornare con lui solo se potrà riabbracciare Moises. Il piano della giovane Dicenta sembrerà dare i suoi frutti, dato che vedremo Samuel cadere nella sua trappola. Il giovane Alday infatti, convinto dalle parole della moglie, le permetterà finalmente di tenere in braccio il bambino. Lucia intanto, aiuterà le domestiche con gli abiti per la cerimonia nuziale di Arturo e Silvia.

Una vita, spoiler del 19 settembre: Blasco uccide il colonnello il giorno del matrimonio

Le anticipazioni relative al nuovo episodio di Una vita rivelano che sarà giunto il giorno tanto atteso da Arturo Valverde e Silvia Reyes, i quali saranno pronti a scambiarsi le promesse nuziali davanti ai loro amici. I due diventeranno marito e moglie ma, all'uscita dalla Chiesa, un colpo d'arma da fuoco colpirà mortalmente Arturo, il quale si accascerà a terra privo di vita.

L'uomo, con il suo corpo, avrà fatto scudo proprio alla moglie, evitando che la stessa venisse colpita. Una tragica morte che vedrà Blasco, l'autore dell'omicidio, dileguarsi nel nulla, lasciando Silvia disperata e tutti gli invitati alle nozze nel panico.

Molti colpi di scena caratterizzeranno dunque le prossime puntate della soap iberica e che vedranno l'abbandono definitivo del personaggio di Arturo Valverde.

Ricordiamo che Una vita attende i fan tutti i pomeriggi su Canale 5, mentre il martedì e il sabato è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4. Per chi volesse invece rivedere gli episodi già andati in onda, questi sono disponibili sul sito Mediaset Play.