La sedicesima stagione di Grey's Anatomy debutterà il 26 settembre in America. Nonostante manchi ancora più di una settimana alla season premiére, la ABC - network statunitense che trasmette le puntate inedite del medical-drama - ha già rilasciato la sinossi ufficiale del secondo episodio, in onda giovedì 3 ottobre. La puntata in questione, intitolata “Back in the Saddle”, è stata scritta da Meg Marinis (storica collaboratrice di Shonda Rhimes) e diretta da Kevin Mckidd, l'attore che nella serie interpreta il chirurgo d'urgenza Owen Hunt.

L'episodio, stando alla trama ufficiale, ripartirà dagli eventi successivi al salto temporale di quattro settimane che verrà mostrato nella 16x01 e si concentrerà, in particolare, sulla nuova vita di Alex e Richard. I due chirurghi, nel finale della scorsa stagione, sono stati infatti licenziati da Miranda Bailey per aver coperto Meredith nell'ambito della frode assicurativa. Una scelta che, come anticipato più volte dalla sceneggiatrice, avrà forti ripercussioni sul percorso personale dei protagonisti tanto da costringerli a vagliare l'ipotesi di intraprendere nuove strade lavorative.

Spoiler Grey's Anatomy 16x02: Il primo scontro tra Owen Hunt e Tom Koracik

Sebbene gran parte della 16x02 di Grey's Anatomy si concentrerà sulla rinascita di Alex e Richard, anche gli altri personaggi del famoso medical-drama affronteranno nuove sfide. In particolare, Meredith Grey inizierà la sua condanna per aver ingannato l'assicurazione dell'ospedale tramite uno scambio di nomi. La dottoressa, tuttavia, non rinuncerà alla sua professione e formulerà una diagnosi pur lontano dai corridoi del Grey-Sloan Memorial.

Nel frattempo, come anticipato in una recente intervista di Krista Vernoff, Jo Wilson uscirà dal reparto di psichiatria dove si è spontaneamente ricoverata a seguito della depressione che l'ha colpita nelle ultime puntate della quindicesima stagione. La borsista si preparerà, dunque, a tornare al lavoro. Proprio tra le corsie del più famoso ospedale di Seattle, avverrà poi il primo scontro tra Owen e Koracik.

Il maggiore Hunt, di ritorno dal concedo parentale, discuterà immediatamente con il suo ex rivale in amore che, nel frattempo, ha ricevuto una promozione.

Amelia fa un'inaspettata scoperta sul compagno Link

Le ultime anticipazioni sul secondo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy riguardano i personaggi di Amelia Shepherd e Maggie Pierce. Il neurochirurgo, dopo aver archiviato definitivamente il matrimonio con il suo ex Owen Hunt, farà un'inaspettata scoperta sul nuovo compagno Atticus Link.

Maggie, invece, sarà vittima di un incidente stradale, ma le conseguenze peggiori riguarderanno l'automobilista coinvolto che verrà immediatamente trasportato al Grey-Sloan e affidato alle cure dei protagonisti.

Tra le guest star dell'episodio figura, infine, il nome di Jason Wiston George. Il protagonista del secondo spinoff di Grey's Anatomy, Station 19, tornerà infatti nel telefilm che lo ha reso famoso dando vita al secondo crossover della stagione.