A breve debutterà su Rai Uno una nuova stagione della fiction in formato daily Il Paradiso delle Signore, che tornerà ad occupare la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Dopo il lieto fine della terza stagione, nuove storie appassioneranno i fan della Serie TV. Attraverso le prime anticipazioni è possibile sapere in anteprima che Clelia Calligaris farà ritorno a Milano in una veste diversa, poiché il suo mestiere verrà svolto da una new entry. Si tratta di Francesca Molinari, che sarà la nuova capo commessa del lussuoso magazzino.

Addii, conferme, e nuovi ingressi nella quarta stagione

A partire dal 14 ottobre 2019, i telespettatori rivedranno su Rai 1 l’amata serie TV Il Paradiso delle Signore 4, che sarà composta in tutto da 160 puntate. I nuovi appuntamenti saranno caratterizzati da addii, conferme, ritorni, e da nuovi ingressi. Alcuni personaggi molto amati dal pubblico usciranno di scena. Si tratta di Tina Amato (Neva Leoni), Sandro Recalcati (Luca Capuano), Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli), e Adreina Mandelli (Alice Torriani).

Le uscite di scena sono state sostituite da nuovi volti, ovvero da Rocco Amato (Giancarlo Commare), Marina Fiore (Ludovica Coscione), Francesco Pasucci (Giordano Petri), Flavia (Magdalena Grochowska), Armando (Pietro Genuardi), e per finire da Marcello e Angela Barbieri, interpretati rispettivamente da Pietro Masotti e Alessia Debandi. Quest’ultima avrà un ruolo abbastanza intrigante nella soap, visto che farà breccia nel cuore di Riccardo Guarnieri, che tornerà a rimettersi in gioco dopo la delusione amorosa avuta con Nicoletta.

Marcello invece farà entrare in crisi Roberta e Federico: in poche parole la venere a causa del nuovo arrivato si dimenticherà di essere già fidanzata. Oltre al ritorno di Clelia Calligaris che rimetterà piede a Milano con un nuovo ruolo, è confermatissima anche la presenza di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia Cattaneo (Marta Richeldi).

Francesca è la nuova capo commessa, aria di crisi tra due storiche coppie

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore oltre ad essere ambientata a Milano dopo la pausa estiva nel 1960, verrà caratterizzata da tanti cambiamenti. Come è stato già anticipato nel paragrafo precedente, Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ritornerà in scena, e a prendere il suo posto dal punto di vista lavorativo sarà Francesca Molinari, interpretata dall’attrice Sofia Taglioni.

La new entry verrà assunta al grande magazzino con il ruolo di capo commessa. La madre del piccolo Carlo quindi si riaffaccerà nelle vicende del capoluogo milanese, rispettando probabilmente la promessa fatta al ragioniere Luciano Cattaneo nella parte finale degli scorsi episodi. Quest’ultimo aveva invitato alla donna che ha amato con tutto sé stesso di cercarlo se avesse avuto bisogno di aiuto. Federico invece pur avendo superato la distanza da Roberta dovuta per aver intrapreso la carriera militare, non ritroverà la stessa fidanzata di sempre.

La Pellegrino avrà occhi soltanto per il nuovo arrivato Marcello Barbieri. Mentre tra Umberto e Adelaide ci sarà un riavvicinamento, Vittorio e Marta non riusciranno ad avere un bambino. Una coppia che negli episodi andati in onda lo scorso maggio si era dichiarata amore reciproco, non andrà affatto d’accordo. Si tratta di Gabriella che dopo la formazione a Parigi avrà parecchi diverbi con il fidanzato Salvatore. Infine ci sarà l'inaspettato ritorno di Anita Marini (Sara Ricci) e di Elsa Tadini (Claudia Vismara).