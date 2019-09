Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea "Un posto al sole". Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 settembre, saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la scelta di Fabrizio di andare contro la sua famiglia per amore di Marina. Non mancherà però l'attenzione anche sugli altri protagonisti. Tra Alex e Vittorio la situazione si farà difficile quando scoprirà che Anita è stata Assunta alla radio.

Mia potrà finalmente riabbracciare sua madre, mentre Guido è Vittorio si ritroveranno a gestire improvvisamente il trasferimento di Mariella e Lorenzo a casa loro. Tra Filippo e Serena le cose peggioreranno ulteriormente.

Alex in crisi a causa di Carla

A causa delle frequenti pressioni di suo padre, Alex si ritroverà ancora una volta in difficoltà nella gestione di Mia. Giulia si convincerà che raggiungere Denis sia per lei una scelta giusta da fare ma poi dopo un confronto con sua figlia cambierà ancora una volta idea sul da farsi. A casa Del Bue tutto sarà pronto per il trasloco di Mariella e Lorenzo, ma Guido comincerà ad avere qualche perplessità.

Un nuovo amore per Marina

Mariella e Lorenzo pronti a trasferirsi a Casa Del Bue, cominceranno a vivere le prime difficoltà. Mia vivrà un momento di confusione a causa della sua difficile situazione familiare. Alex farà invece una scoperta non troppo entusiasmante in merito alla posizione lavorativa del suo ragazzo. Rosato deciso a seguire i suoi sentimenti per Marina finirà per avere un duro scontro con suo zio che invece si mostrerà parecchio deciso a proteggere tutti i segreti di famiglia.

Alex alla fine prenderà in maniera positiva la notizia dell'assunzione della Falco alla radio. Mia invece riceverà una bella e inaspettata visita.

La Giordano si avvicinerà sempre di più a Fabrizio che invece sarà costretto a fare i conti con suo zio Sebastiano. Per Guido e Mariella le sfide saranno sempre in agguato. Dopo aver trascorso dei bei momenti con Rosaria e Mia, Alex riceverà una brutta sorpresa.

Roberto chiederà ancora una volta a suo figlio di trasferirsi nel suo appartamento visti i pessimi rapporti con sua moglie, ma lui accetterà? Il dottor Poggi finirà per convincersi di essersi invaghito di Adele e per questo studierà un modo per poterla incontrare.

Alex avrà ancora una volta uno shock mentre il suo ragazzo si appresterà ad iniziare la difficile convivenza con la sua nuova famiglia.

Tra Filippo e Serena le cose peggioreranno ed anche Irene comincerà a risentire delle loro tensioni. Renato si convincerà invece che tra lui e la sua consuocera stia nascendo qualcosa.