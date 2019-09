Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 settembre si assisterà a diversi colpi di scena, a partire dalla crescente vicinanza tra Marina e Rosato a causa dei problemi giudiziari di Arturo. Questi, però, ad un certo punto prenderà una decisione volta a liberare la figlia da tutte le preoccupazioni che le ha procurato.

Anche Alex sarà nuovamente al centro delle storyline della serie napoletana. La giovane, infatti, riuscirà finalmente ad avere un confronto con la madre, mentre il padre farà di tutto per avvicinarsi a Mia. Proseguirà invece la crisi tra Filippo e Serena, i quali per provare a dare una svolta alla loro relazione prenderanno una decisione inaspettata.

Filippo e Serena in piena crisi

La distanza tra i coniugi Sartori continuerà ad ampliarsi, infatti dimostreranno di essere sempre più divisi.

A Palazzo Palladini, intanto, torneranno Mariella, Guido e il piccolo Lorenzo. La loro presenza finirà per diventare un problema sia per Vittorio che per Salvatore.

Raffaele dubiterà dell'eccessiva gentilezza di Renato, e lo affronterà per avvisarlo dei rischi ai quali potrebbe andare incontro.

Marina troverà conforto

Marina, affranta per l'imminente partenza della figlia e della nipote, nonché per la spinosa questione relativa al padre, troverà sostegno e un valido aiuto in una persona del tutto inattesa.

Filippo e Serena, per cercare di dare una spallata alla crisi coniugale, prenderanno una sorprendente decisione. Guido e Mariella, invece, cominceranno seriamente a preoccuparsi per l'atteggiamento ipocondriaco di Salvatore.

Marina cercherà in tutti i modi di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari, mentre la vicenda legata all'omicidio Rosato si farà sempre più complessa. Serena, dopo essersi confrontata ancora una volta con la signora Poggi, cercherà nuovamente di chiarirsi con Filippo.

Guido e Mariella cominceranno a fare progetti per il futuro, mentre Cerruti dovrà fare di nuovo i conti con un sogno d'amore svanito nel nulla.

Alex in difficoltà a causa di Carla

Alex sarà chiamata ad affrontare per l'ennesima volta dei problemi familiari, soprattutto a causa di Carla che si dimostrerà decisa nel non volersi più allontanare da Mia.

Rosato, dopo un duro confronto con lo zio, si vedrà costretto a rivedere la sua posizione e a prendere una decisione che coinvolgerà inevitabilmente anche la Giordano. Arturo, invece, sarà intenzionato a farsi da parte per svincolare una volta per tutte la figlia dai problemi derivanti dai suoi guai con la legge.

Cerruti finalmente potrà vivere dei momenti piacevoli. Vittorio sarà ancora una volta alle prese con l'imprevedibilità di Anita che gli farà una sorpresa e si presenterà alla radio. Alex, invece, accetterà di avere un confronto con sua madre, mentre Mia sarà piuttosto incerta nel comportamento da tenere con Carla. Franco Boschi si cimenterà in un allenamento tutt'altro che semplice.