Saranno puntate all'insegna del dramma quelle che attenderanno i telespettatori di Una vita dal 15 al 21 settembre. In tale periodo, infatti, uno dei personaggi principali verrà ucciso proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto realizzare il suo sogno d'amore. Ma non sarà l'unico delitto di cui si parlerà: anche Riera verrà trovato morto nella pensione nella quale alloggiava. Ampio spazio verrà riservato a Diego e Blanca, che metteranno in atto un nuovo stratagemma per liberarsi definitivamente di Samuel.

A causa della nuova sparizione di Moises, sottratto dall'ospedale, la coppia fingerà di lasciarsi e lei tornerà dal marito, chiedendogli in cambio la restituzione del bambino. Ma, ancora una volta, non tutto andrà come previsto e ad avere la peggio sarà proprio il più giovane dei fratelli Alday.

Una Vita anticipazioni: Arturo viene ucciso da Blasco

Gli spoiler di Una Vita relativi alle puntate della prossima settimana segnalano che Blasco, dopo la condanna, fuggirà dal carcere.

Felipe informerà Silvia e Arturo che la polizia è comunque riuscita a liberarsi del malvivente: dopo una colluttazione, infatti, lui è caduto da un ponte anche se il suo corpo non è stato trovato. Apparentemente, dovrebbe essere morto ma ben presto si scoprirà che il detenuto è sempre stato in combutta con Javier, l'assistente per ciechi di Arturo. Per portare a termine la sua vendetta, Blasco si presenterà nel giorno del matrimonio di Arturo e Silvia, ferendo mortalmente lo sposo prima dell'entrata in chiesa.

La donna sarà distrutta, anche perché sarà certa che il proiettile sia stato rivolto verso di lei. Si metterà subito alla ricerca dell'assassino e, dopo avere scoperto i suoi intrighi con Javier, lo ferirà a morte. In seguito, Silvia lascerà una lettera di addio a Felipe e Celia, lasciando definitivamente il quartiere.

Spoiler Una Vita: Blanca pugnala Samuel e fugge con Diego

Le complicazioni saranno all'ordine del giorno anche per Diego e Blanca nelle puntate di Una Vita dal 15 al 21 settembre.

Gli spoiler, infatti, rivelano che la coppia si accorderà con Riera affinché porti via Moises dall'ospedale e lo nasconda nella sua pensione. Ma non tutto andrà come previsto: sarà un'altra persona, infatti, a prendere il bambino mentre il corpo di Riera verrà ritrovato senza vita nella sua stanza. Per la coppia protagonista della telenovela non ci sarà più tempo da perdere per evitare che al piccolo accada qualcosa di grave.

Certi che sia stato Samuel a rapirlo, fingeranno di lasciarsi. La Dicenta chiederà al marito di riaccoglierla in casa ma pretenderà, in cambio, che Moises le venga restituito. Sarà così che potrà riabbracciare il figlio ma, non appena ottenuto l'obiettivo prefissato, Blanca pugnalerà Samuel e lo lascerà a terra privo di sensi. Poi fuggirà da Acacias 38 per incontrare Diego e iniziare una nuova vita lontano dalle insidie del terribile individuo.

Sarà Lucia a trovare l'Alday ancora vivo e a dargli soccorso. L'uomo sopravviverà e non racconterà le ragioni del delitto, dichiarando di essere stato ferito da un ladro.