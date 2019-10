Per Andrea Damante potrebbe essere giunto il momento di voltare definitivamente pagina e di tornare a credere nell'amore dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis e i vari flirt che ha vissuto o che gli sono stati attribuiti nel corso di questa estate. Nelle ultime settimane, infatti, si sono diffusi sempre di più i rumors riguardanti una possibile relazione in corso tra l'ex tronista veneto e la bellissima 24enne Chiara Montemurro.

A presentarla è stato proprio Andrea che sulla sua pagina Instagram ha condivido delle stories con la ragazza e i fan non hanno potuto non notare una certa somiglianza con la sua ex, Giulia De Lellis.

La nuova fiamma di Andrea Damante

Nel dettaglio, infatti, Andrea Damante ha postato delle foto di Chiara mentre si muoveva all'interno della sua abitazione, con tanto di scritta 'Diabolik', forse per sottolineare il fatto che la ragazza fosse stata 'coperta' da un filtro bianco e nero utilizzabile sul social network.

I due, già qualche tempo, fa vennero paparazzati insieme dai fotografi per le strade di Roma. In quell'occasione, però, Andrea preferì 'scappare' dagli obbiettivi e con la bella Chiara fecero in modo di defilarsi dai vari intrecci del gossip nostrano senza rendere pubblica un'eventuale relazione. Adesso, invece, è stato lui stesso ad uscire allo scoperto con la Montemurro, la giovane che nella vita spera di poter diventare un'attrice, visto che il suo curriculum compare tra quelli della Scuola Nazionale di Cinema.

Come già anticipato, dopo che Andrea ha reso pubbliche le foto della ragazza sui social, in moltissimi hanno notato una certa somiglianza tra Chiara e Giulia De Lellis, al punto che in molti hanno addirittura definito la Montemurro come la 'sosia' dell'ex fidanzata del tronista di Uomini e donne.

Intanto libro della De Lellis continua a spopolare

In attesa di scoprire se la bella Chiara riuscirà per davvero a far breccia nel cuore di Andrea e quindi a diventare la sua fidanzata 'ufficiale', la De Lellis si gode il grande successo del libro 'Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza', il cui testo è stato ispirato proprio dai tradimenti che la bella influencer avrebbe subito da Damante.

Un libro che ha fatto anche molto discutere e che ovviamente non è piaciuto allo stesso Andrea per una serie di rivelazioni che sono state fatte dalla De Lellis sul suo conto. Andrea, infatti, aveva accusato Giulia di aver dato in pasto al business la loro storia d'amore che per lui rimane una delle più importanti della sua vita.

I contrasti tra i due, però, pare che si siano affievoliti e ormai entrambi hanno intrapreso due strade differenti. Giulia si consola con il suo 'grande amore' Andrea Iannone mentre Damante sembra voler fare sul serio con la bella Chiara.