Le indagini relative alla morte di Chiara continuano ad essere protagoniste de L'Isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi in onda tutti i venerdì sera su Canale 5. Ieri 25 ottobre, la serie ha avuto un calo di ascolti rispetto all'esordio raggiungendo 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. La speranza è che si tratti di una diminuzione momentanea in vista della svolta delle prossime puntate.

È impossibile, infatti, fare a meno di chiedersi come proseguiranno le indagini sulle quali si stanno centrando Elena e Valerio. La verità verrà finalmente a galla nell'appuntamento in programma il 1° novembre? Le anticipazioni rivelano che non sarà facile raggiungere dei risultati determinanti a causa del mancato aiuto delle persone vicine alla giovane morta. Nel frattempo, Caterina si avvicinerà sempre più a Leonardo, fatto che causerà l'inevitabile preoccupazione di Diego. Tra Elena e Valerio, invece, esploderà la passione.

L'Isola di Pietro anticipazioni: una pista porta a Stefano Orrù

La fiction L'Isola di Pietro tornerà in onda venerdì 1° novembre a partire dalle ore 21:30 circa. La terza puntata ripartirà dalle complesse indagini per portare alla luce l'identità dell'omicida di Chiara. Ma gli ostacoli saranno frequenti a causa delle menzogne di alcune persone informate sui fatti e la decisione di altre che preferiranno non esporsi.

Valerio e Elena continueranno a lavorare alacremente per scoprire il colpevole e troveranno una nuova vista che riguarderà Stefano Orrù. Nel frattempo, Pietro si concentrerà su Ilaria e sul segreto che quest’ultima continuerà a nascondere alla sua famiglia. E proprio quando il personaggio interpretato da Gianni Morandi si appresterà a raccontare un'amara verità agli Orrù, il principale sospettato si darà alla fuga.

Trame terza puntata L'Isola di Pietro: scoppia la passione tra Valerio ed Elena

Insieme alle novità riguardanti l'omicidio di Chiara e la svolta in direzione di Stefano Orrù, l'appuntamento de L'Isola di Pietro 3 previsto per venerdì 1° novembre si concentrerà su delle novità riguardanti Caterina e Diego. La coppia sarà sempre più distante anche a causa dell'amicizia instaurata tra la ragazza e Leonardo.

Tale avvicinamento non piacerà affatto a Diego che tenterà di mettere in guardia Caterina, finendo però per fare il gioco opposto. Anche la vita sentimentale di Elena subirà uno scossone inaspettato: quando le indagini sull'omicidio arriveranno alla svolta, i due investigatori saranno travolti dall'emozione e cederanno alla passione. Dovremo, però, attendere le prossime puntate per scoprire se sarà questo l'inizio di una relazione stabile.