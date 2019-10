Cosa sta succedendo tra Andrea Damante e Nicole Mazzocato? Stando ai Gossip che circolano in rete nelle ultime ore, sembra proprio che tra i due ex di Uomini e donne sia nata una simpatia. Se l'influencer ha smentito in una Stories di essere la nuova fiamma del dj, è un gesto che ha fatto il suo fidanzato ufficiale Thomas a far pensare che qualcosa di vero dietro a queste voci di flirt ci sia.

Nicole sul 'Dama': 'Ad oggi c'è solo una simpatia'

Il fine settimana appena trascorso, sembra aver regalato un nuovo interessante gossip sul quale discutere: Andrea Damante starebbe frequentando un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato.

La ragazza, conosciuta soprattutto per la tormentata storia d'amore con Fabio Colloricchio (anche lui ex tronista di U&D), è stata vista più di una volta al fianco del dj durante le ultime serate che ha fatto in discoteca.

Il primo commento su questo rumors, l'ha fatto la giovane in una Stories che sembrava smentire categoricamente tutto: "Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi. C'è un'amicizia come con altri ragazzi meno chiacchierati".

Sebbene non abbia mai fatto il nome del siciliano, è chiaro che l'influencer si riferisse a lui quando ha scritto queste parole.

A tenere alta l'attenzione su questa possibile nuova coppia, però, è stata Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato la conversazione che Nicole avrebbe avuto con una fan su questo scottante argomento.

A chi le chiedeva di definire il rapporto che c'è attualmente tra lei e Damante, la Mazzocato avrebbe risposto: "Siamo amici, niente di più.

Ad oggi è solo una simpatia".

Il fatto che la ragazza abbia precisato che "ad oggi" le cose tra lei e Andrea stanno così, ha portato tanti a pensare che il loro legame sia un "work in progress", e che qualcosa di vero dietro alle indiscrezioni delle ultime ore c'è.

Il compagno di Nicole prende le distanze da lei sui social

Un altro interessante aggiornamento che la sempre informata Deianira ha dato su questa storia, è quello sul forte gesto che il fidanzato di Nicole ha fatto poche ore fa sui social network.

Thomas Teffah, compagno ufficiale della Mazzocato da meno di un anno, dopo che in rete hanno cominciato a circolare le voci di flirt tra la ragazza e Damante, ha deciso di prendere le distanze da lei.

Dal profilo Instagram del giovane, infatti, sono sparite tutte le foto di coppia che aveva pubblicato in passato con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo tanti, questa presa di posizione potrebbe essere la conferma al fatto che i due si sono detti addio e lei oggi sta frequentando Andrea che, a differenza degli atri protagonisti di questo gossip, non si è ancora esposto per dire la sua.