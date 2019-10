Domenica 27 ottobre andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", il varietà di Rai 1 condotto da Mara Venier. Per questa domenica saranno molti gli ospiti presenti in studio. Ma c'è un caso: Pamela Prati. La showgirl, infatti, sarebbe dovuta essere ospite di Mara Venier, ma la Rai ha bloccato la sua ospitata, che nel frattempo è divenuta un caso politico.

Pamela Prati a 'Domenica In': l'ira del deputato Anzaldi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos, Pamela Prati sarebbe dovuta essere ospite della puntata di domenica 27 ottobre di "Domenica In".

La showgirl sarda (che in queste settimane è stata molto spesso ospite in televisione a parlare dello scandalo Mark Caltagirone, anche se mesi fa aveva affermato di non volerne più parlare) avrebbe dovuto scusarsi con Mara Venier e con gli spettatori: tutto lo scandalo della scorsa stagione, infatti, è partito proprio da un'intervista che Pamela Prati rilasciò a "Domenica In", in cui parlava del suo fidanzato (che si è scoperto essere immaginario) e dei figli di esso.

Contro questa ospitata si è subito schierato il deputato di "Italia Viva" Michele Anzaldi. L'uomo, che ricopre il ruolo di segretario della commissione di Vigilanza Rai, è intervenuto su Twitter chiedendo alla Rai garanzie: "Se confermata la presenza di Pamela Prati a Domenica In, la Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3mila euro per la precedente ospitata, quando Prati inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala.

Rai1 rispetti i soldi dei cittadini". Ma poco dopo aver lanciato l'indiscrezione, è sempre l'Adnkronos a lanciare la notizia secondo cui Rai 1 ha deciso di sospendere l'ospitata di Pamela Prati.

'Domenica In', gli altri ospiti in studio

Per un ospite che non ci sarà, saranno molti altri a essere presenti. Su tutti Ilaria Cucchi: la sorella di Stefano (il ragazzo morto il 22 ottobre del 2009 in carcere, mentre era sottoposto a custodia cautelare) rilascerà una toccante intervista a Mara Venier, in occasione del triste anniversario dei 10 anni dalla scomparsa del fratello.

Il momento musicale della puntata sarà, invece, affidato al cantante Nek, che presenterà il suo imminente tour che avrà inizio a novembre da Roma. Si riderà invece con Teo Teocoli: il comico questa estate aveva preoccupato tutti dopo che aveva deciso di annullare il tour estivo per motivi personali.

Infine, in studio anche Lavinia Biagiotti, figlia della celebre stilista Laura. Tornerà anche Orietta Berti, presenza fissa del programma, ma che nelle ultime due settimane è stata assente per motivi personali.

L'appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre alle ore 14:00 su Rai 1 o, in alternativa, su Rai Play per seguire la diretta streaming.