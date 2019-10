Tra i programmi più attesi della prossima annata televisiva vi è sicuramente C'è posta per te, il fortunatissimo people show del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, che rivedremo in onda da gennaio 2020 in prime time. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in queste settimane sono già iniziate le riprese della trasmissione la quale anche quest'anno accoglierà in studio molti personaggi famosi che si metteranno in gioco per fare delle sorprese a dei fan.

Tra questi è stata annunciata la presenza di Can Yaman, che quest'estate ha stregato il pubblico come protagonista della soap opera Bitter Sweet ma anche dell'attore e divo di Hollywood, Antonio Banderas.

Il ritorno di C'è posta per te su Canale 5: dall'11 gennaio con la De Filippi

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelare che Maria De Filippi come di consueto si è portata avanti con le registrazioni di questa nuova edizione di C'è posta per te, che andrà in onda su Canale 5 a partire da sabato 11 gennaio in prime time.

Tra i protagonisti del debutto vi è Can Yaman, l'attore turco che quest'estate nei panni del tenebroso Ferit Aslan, protagonista maschile della soap opera Bitter Sweet, ha incantato il pubblico femminile della rete ammiraglia Mediaset. E ovviamente la De Filippi non si è lasciata scappare questo nuovo sex symbol delle serie televisive, che molto presto potrebbe ritornare in Italia in altre fiction.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ma C'è posta per te 2020 punterà ancora una volta anche su ospiti internazionali. Nella registrazione che c'è stata qualche giorno fa, così come è stato anticipato sulle pagine di BitchyF, sarà presente il divo Antonio Banderas, che farà una sorpresa a dei fan.

Svelati i primi ospiti della nuova edizione di C'è posta per te

Sempre dal mondo del cinema internazionale arriverà anche Johnny Depp, un altro volto molto amato dal pubblico italiano.

Annunciata, inoltre, la presenza di Giulia Michelini, l'attrice reduce dal grande successo di ascolti della serie televisiva Rosy Abate 2, di cui però al momento non si sa ancora se ci sarà una terza stagione.

Di sicuro, poi, tanti altri vip e personaggi famosi del cinema, della musica e delle televisione arriveranno alla corte del sabato sera di Maria De Filippi, che con il suo people show continua a registrare ascolti record al sabato sera.

Lo scorso anno, infatti, C'è posta per te è stato il programma più visto nel periodo di messa in onda, battendo nettamente gli ascolti del programma competitor Ora o mai più condotto da Amadeus. Quest'anno, invece, a sfidare la De Filippi dovrebbe tornare Alberto Angela, con una nuova edizione del suo programma di divulgazione dal titolo 'Meraviglie'.