Emozioni, momenti esilaranti ma anche attimi di paura nel corso della prima puntata di Tu si que vales. Il talent show di Canale 5 è ripartito ieri sera (19 ottobre) con la novità Sabrina Ferilli. L’attrice ha preso il posto di Iva Zanicchi nel ruolo di giudice popolare e, nel corso della serata, ha dato vita ad alcuni simpatici siparietti con Maria De Filippi. Una scelta che ha riscontrato l’apprezzamento dei fan del programma televisivo che hanno promosso a pieni voti la romana.

Non sono mancati i consueti siparietti tra Rudy Zerbi e gli altri componenti della giuria ma anche momenti di apprensione.

Da brividi l’esibizione dei fratelli acrobati con Alejandro Rossi protagonista di una caduta che ha fatto sobbalzare dalla sedia la conduttrice di Uomini e Donne. Superato il momento di défaillance il giovane si è rialzato ed ha ottenuto il via libera per ripetere la prova. Alla fine i fratelli Rossi hanno incassato l’applauso convinto del pubblico ed il “per me vale” dei giudici per accedere alla fase successiva del programma.

Lo scatto di Maria De Filippi dopo la caduta di Alejandro Rossi

Tra i protagonisti della prima puntata dell’edizione 2019 di Tu si que vales due fratelli acrobati, artefici di un numero mozzafiato. Alejandro e Ricardo Rossi hanno precisato di avere origini italiane ed hanno presentato un numero spettacolare ma dall’elevato indice di difficoltà. Nello specifico Alejandro aveva il compito di compiere una serie di evoluzioni poggiandosi esclusivamente sui piedi del fratello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Maria De Filippi

Pochi istanti ed Alejandro si è ritrovato sul pavimento per un errore di calcolo. “Non siamo macchine e può capitare di sbagliare” - ha precisato il giovane mentre la De Filippi ha evidenziato di essere stata l’unica ad alzarsi dalla sedia quando l’acrobata è caduto.

In un primo momento l’italo spagnolo sembrava aver accusato la botta ma, superato lo sconforto per aver sbagliato, ha chiesto ed ottenuto di ripetere l’esibizione.

Questa volta tutto è filato via liscio ed i fratelli, tra un balzo e l’altro, hanno acceso l’entusiasmo del pubblico e incassato il sì dei giudici che li hanno promossi alla fase successiva del programma televisivo di Canale 5.

Sabrina Ferilli e il siparietto sul sospensorio

Al termine dell’esibizione dei fratelli italo spagnoli Sabrina Ferilli ha stuzzicato i ‘colleghi’: “Ma avevano il sospensorio?” Curiosità che ha scatenato un siparietto in salsa piccante con Maria De Filippi.

Alla fine Alejandro e Ricardo Rossi hanno confermato di aver indossato i sospensori per effettuare la delicata performance. In passato i due acrobati erano stati giù protagonisti di un talent show.

Nello specifico aveva partecipato alla tredicesima edizione di America’s got talent ed erano stati eliminati ad un passo dalla semifinale. Uno spettacolo itinerante quello proposto dai fratelli acrobati che attualmente risiedono ad Ibiza.

Ricardo è single mentre Alejandro è fidanzato con la ballerina Ingrid Ullrich.