Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre si concentrano sull'incidente di Aldo Leone. La polizia indagherà su quanto accaduto e il commissario, Giovanna Landolfi farà una scoperta sconcertante che porterà l'indagine ad un punto di svolta. Infatti, verrà alla luce un dettaglio riguardante l'avvocato Leone. Qualcuno incomincerà a sospettare che il responsabile dell'investimento sia Diego ed anche quest'ultimo avrà dei dubbi sul suo conto. Il figlio di Raffaele prenderà una decisione inaspettata che susciterà la reazione del padre.

Anticipazioni settimanali di Un posto al sole, trame fino al 15 ottobre

Le condizioni di Aldo Leone lasceranno tutti i suoi cari in apprensione, soprattutto Beatrice. Quest'ultima è stata allontanata dalla moglie dell'uomo che ama dopo essere stata umiliata in ospedale. E mentre l'affascinante avvocato si ritroverà in ospedale a lottare tra la vita e la morte, il commissario Giovanna apprenderà delle relazioni extraconiugali e che l'uomo tradiva la moglie.

Con questi dettagli si apriranno svariati scenari sui probabili colpevoli dell'investimento.

A sospettare che sia stato Diego a ridurre Leone in fin di vita saranno anche Eugenio e Nicotera. Nel frattempo, distrutto dai sensi di colpa, il figlio di Raffaele arriverà al punto di prendere una decisione inaspettata. Diego si deciderà a raccontare la sua versione dei fatti e ad autodenunciarsi. Raffaele Giordano, naturalmente, non sarà d'accordo con la decisione di suo figlio di costituirsi e protesterà.

Ad un certo punto le cose, per l'ex fidanzato di Beatrice, inizieranno a mettersi piuttosto male. L'auto di Diego sarà analizzata dalle autorità competenti.

UPAS spoiler: Vittorio chiede aiuto a Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana focalizzano l'attenzione anche sugli altri abitanti di Palazzo Palladini. Vittorio inizierà a temere che Alex possa aver scoperto della sua tresca con Anita e che proprio per tale ragione lo ha lasciato.

Disperato e triste, il giovane Del Bue si recherà da Rossella per chiederle dei consigli sul da farsi. Intanto, il ragazzo si ritroverà a patire l'affollata convivenza a casa Giordano.

Angela spronerà sua madre a non accettare le condizioni di Denis il quale desidera avere una relazione aperta e senza paletti. Giulia, per non pensare sempre all'uomo di cui è innamorata, si darà da fare e riempirà le sue giornate con determinate faccende.

Ad un certo punto, vedendo il suo ex marito triste, la Cozzolino si comporterà in maniera premurosa, ma Renato non reagirà bene all'invadenza dell'ex coniuge. Frattanto, il vigile Cerruti si terrà a distanza dall'uomo che gli piace a causa dei suoi tatuaggi, ma presto riceverà una sorpresa inaspettata.