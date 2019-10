L’attore turco Can Yaman continua ad avere i riflettori delle telecamere puntati su di sé. Si tratta dell’interprete di Ferit Aslan, il protagonista principale della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che per tutta l’estate ha fatto appassionato molti spettatori della rete ammiraglia Mediaset. Finalmente arriva una bellissima sorpresa per tutti coloro che speravano tanto di poter rivedere il 29enne di origini turche di nuovo sul piccolo schermo italiano.

Grazie alle anticipazioni riportate dal sito Vicolo delle News, si apprende che Can il 15 ottobre 2019 ha fatto il suo ingresso come primo ospite nella 23 ^ edizione del popolare programma C’è Posta per te condotto da Maria De Filippi.

Can Yaman ospitato a ‘C’è Posta per te’

Dopo tante indiscrezioni è arrivata la notizia che tutti aspettavano. L’attore Can Yaman, che ha rivestito il ruolo di Ferit Aslan nella fortunata serie tv Bitter Sweet, a gennaio 2020 sarà ospitato nella trasmissione C’è Posta per te.

Ovviamente la tanto attesa puntata che i telespettatori italiani potranno vedere soltanto tra qualche mese è stata già registrata proprio il 15 ottobre. Grazie ad alcune testimoni presenti durante la registrazione, è possibile sapere in anteprima cosa vedremo su Canale 5. Nella parte iniziale Maria De Filippi annuncerà l’arrivo del famoso ospite tramite un video di presentazione dedicato alle fasi della sua carriera, come accade di consueto.

Subito dopo Can entrerà nello studio del programma con indosso una camicia bianca, pantaloni neri, stivali marroni e con i capelli raccolti in un codino. Ovviamente l’attore manderà in delirio tutte le sue ammiratrici. La presentatrice lombarda infatti farà subito notare che la maggioranza del pubblico è formata da donne. A questo punto il 29enne turco ironizzerà la situazione esclamando: “Faccio entrare mio padre?!”.

La domanda dell’attore troverà subito riscontro, visto che i presenti, sapendo il nome del genitore del loro beniamino, ovvero Guven, non esiteranno ad urlarlo più volte. Dopo aver salutato tutti, Can riceverà una scatola rossa contenente degli oggetti e tra questi ci sarà un libro di diritto come riferimento alla sua laurea in giurisprudenza. Maria De Filippi farà sapere che l’attore da piccolissimo si è rotto tutti i dentini dopo essere caduto con il ciuccio in bocca, mentre il diretto interessato preciserà che la macchina fotografica è legata al suo ultimo progetto.

L’attore ha infatti interpretato il ruolo di un fotografo nella soap Erkenci Cus, che i telespettatori italiani potrebbero avere la possibilità di seguire la prossima estate.

L’interprete di Ferit sarebbe stato contattato dagli autori dell’Isola dei Famosi

La moglie di Maurizio Costanzo, dopo aver preso un anello, chiederà all'attore turco se è fidanzato. Can, nonostante le sue fan faranno intuire che possa avere una relazione sentimentale con l’attrice Demet Ozdemir, con cui è apparso molto complice sul set proprio dell’ultima serie in cui ha recitato fino alla scorsa estate, sorriderà senza dare nessuna risposta.

Per quanto riguarda invece il momento della sorpresa alle partecipanti della trasmissione, il sex simbol turco non si mostrerà per niente timido. L’attore sarà invitato per fare un regalo alla mamma e alla sorella della mittente della busta. Can regalerà dei vestiti per il figlio della sorella della ragazza che l’ha chiamato.

Inoltre, secondo un nuovo rumor diffuso in rete nelle ultime ore, il 29enne turco, che la scorsa settimana è stato accolto con calore all’aeroporto di Roma, potrebbe addirittura ricevere una proposta molto importante. L'interprete di Ferit Aslan, oltre a poter essere ospitato anche a Verissimo da Silvia Toffanin, sarebbe stato contattato dagli autori dell’Isola dei Famosi per partecipare come naufrago nel famoso reality.