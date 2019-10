Nuove ed avvincenti puntate de Il Segreto terranno con il fiato sospeso i fan della soap iberica anche nei pomeriggi dell' 1 e del 2 novembre, nel consueto orario delle 16.10 su Canale 5.

Nel corso dei nuovi episodi, vedremo come Fernando, dopo che Maria Elena avrà accettato di sposarlo, vorrà celebrare le nozze proprio a Puente Viejo. Elsa intanto, sarà ancora in carcere, ma non confesserà ad Isaac quanto è venuta a sapere sul suo stato di salute. Il Guerrero nel frattempo arriverà a ricattare Antolina affinché la donna ritiri le accuse di adulterio contro la Laguna.

Severo intanto prepara la sua vendetta contro la Montenegro.

Il segreto, spoiler puntata 1 novembre: Elsa in infermeria, Mesia si sposerà a Puente Viejo

Continuano a tenere banco le vicende legate all'arresto di Elsa. Nel corso dell'episodio in onda il prossimo 1 novembre, la Laguna deciderà di rimanere in infermeria. La ragazza sarà ancora sconvolta dopo che il dottor Zabaleta le ha rivelato di essere affetta da una grave malattia, che la potrebbe portare alla morte.

La Laguna quindi, almeno per il momento, deciderà di non rivelare a nessuno quanto scoperto sulla sua salute, nemmeno ad Isaac, il quale nel frattempo, riceverà la visita del sergente Cifuentes.

Il militare lo informerà che la sua amata ha deciso di rimanere nell'infermeria del carcere, mentre a Puente Viejo si prospetta un nuovo matrimonio, quello di Fernando Mesia e Maria Elena. I due infatti, celebreranno le loro nozze proprio nel paesino iberico.

Anticipazioni del 2 novembre: Antolina viene ricattata da Isaac

Sabato 2 novembre andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio de Il segreto, dove i fan della tele novela iberica potranno seguire tutte le vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni svelano che Isaac sarà disperato per non essere ancora riuscito a far scarcerare Elsa e arriverà a mettere in atto un vero e proprio ricatto nei confronti di Antolina.

Il Guerrero infatti, dirà alla moglie che se non ritirerà le accuse contro la Laguna, lui la incastrerà per la morte di Jesus. A questo punto l'ex ancella si vedrà con le spalle al muro e sembrerà cedere. Antolina ritirerà le accuse contro Elsa? Intanto Severo, fuori di sé dalla rabbia, preparerà la sua vendetta contro donna Francisca, rea a suo dire, di aver provocato il suo crollo finanziario.

Questo e molto altro nei prossimi episodi de Il segreto che andranno in onda l' 1 e 2 novembre su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, esse sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si potranno vedere anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.