Le prossime tre puntate de Il Segreto, in onda dal 18 al 20 ottobre, saranno incentrate su svariati argomenti. Tra questi, i preparativi delle nozze di Lola. La donna sarà estremamente eccitata per l'organizzazione dell'evento, ma qualcosa andrà storto. Molti invitati, infatti, hanno deciso di non presenziare al grande giorno e la giovane si troverà costretta ad annullare l'ordine fatto precedentemente in bottega.

Donna Francisca, intanto, sarà sempre più impegnata con l'associazione delle femministe. Tutte le donne del paese saranno estremamente coinvolte dalle parole della dark lady di Puente Viejo. Tutte tranne Adela e Irene che, invece, non vedranno di buon occhio la situazione.

Puntate Il Segreto venerdì e sabato: brutto imprevisto per le nozze di Lola

Nelle puntate di venerdì e sabato de Il Segreto si vedrà che Adela scoprirà che Francisca si è prodigata molto per aiutarla contro i sovversivi.

Questo incomincerà a farle credere che la donna possa essere cambiata e possa essere diventata più buona. A metterle questo pensiero in testa sarà Maria, la quale si mostrerà molto più propensa nei confronti della potente signora di Puente Viejo. Lola, intanto, sarà immersa nei preparativi del suo matrimonio. La gioia del momento, però, sarà smorzata dall'arrivo di una notizia inaspettata.

A quanto pare, infatti, molte persone hanno deciso di disertare il lieto evento.

Per tale ragione, la futura sposa si troverà costretta ad annullare l'ordine fatto in bottega dal momento che il numero degli invitati si sarà drasticamente ridotto. Nel momento in cui Prudencio apprenderà la cosa, si mostrerà particolarmente preoccupato e incomincerà a credere che possa esserci qualcosa sotto.

Episodio domenica 20 ottobre: la riunione delle femministe

La puntata de Il Segreto di domenica 20 ottobre, invece, sposterà l'attenzione su di un altro scenario.

Dopo la furia dei sovversivi, infatti, Donna Francisca si impegnerà moltissimo nella difesa dei diritti delle donne del quartiere. Sfruttando il suo potere e la sua autorità, la donna è riuscita a mettere in fuga i rivoltosi salvando Adela. Quest'ultima si mostrerà molto riconoscente nei confronti della dark lady di Puente Viejo, al punto da arrivare quasi a cambiare opinione su di lei.

Ad ogni modo, Francisca si mostrerà molto impegnata nell'associazione delle femministe.

Nella giornata di domenica, infatti, si vedrà che tutte le donne del quartiere si riuniranno. La maggior parte di esse si mostrerà particolarmente colpita dagli interventi di Francisca. Le uniche persone a non prendere affatto di buon occhio la cosa saranno Irene ed Adela. Le due, infatti, non saranno affatto rapite dai discorsi della ricca e potente signora.