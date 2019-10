Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di Gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis.

Belen e Damante più che amici: l'indiscrezione di 'Chi'

Sebbene oggi sia felice accanto al ritrovato marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez torna prepotentemente al centro del gossip per un'indiscrezione che, se fosse vera, avrebbe del clamoroso. In una nota rubrica della rivista "Chi", infatti, dal 30 ottobre si legge che l'argentina avrebbe avuto una segretissima frequentazione con un ragazzo molto conosciuto.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dunque, spiffera: "Un pettegolezzo rimasto segreto per tanti mesi, infiamma il mondo del gossip. Si sussurra di un rapporto clandestino tra Belen e Andrea Damante".

Quest'ipotetica relazione, stando a quello che riporta il giornale scandalistico, risalirebbe a circa un anno fa, quando sia la conduttrice Mediaset che l'ex tronista avevano il cuore impegnato.

"Chi", infatti, precisa che ai tempi la soubrette faceva coppia con Iannone (lasciato pochi mesi dopo), mentre il dj era fidanzatissimo con Giulia De Lellis.

La domanda provocatoria che si pone il giornalista autore di questo presunto "scoop", dunque, è la seguente: "Il grande amore tra il pilota e l'influencer è nato come una ripicca ad alto livello?".

Gli avvistamenti a Milano tra Belen e Andrea

Il pettegolezzo che ha reso pubblico "Chi" nel suo numero uscito oggi, potrebbe avere un fondo di verità: in passato, infatti, Belen e Damante sono stati spesso al centro del gossip per degli strani incontri a Milano.

Dopo essere stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto confidenziali durante una nottata in discoteca più di un anno fa, a settembre scorso i due sono nuovamente finiti al centro delle chiacchiere per la serata che hanno condiviso nel corso della Fashion Week.

Approfittando dell'assenza del marito Stefano De Martino, la Rodriguez decise di uscire con un gruppo di amiche e, in un famoso locale della città, si imbatté in Andrea.

I protagonisti dello "scoop" lanciato dalla rivista di Signorini, in quell'occasione si cimentarono con il karaoke, improvvisando un duetto sulle note di "Magnifico", il brano che Fedez ha cantato con Francesca Michelin.

Nelle ultime ore si viene a sapere che la showgirl e il dj avrebbero avuto una relazione segretissima nel 2018, e questo spigherebbe la grande complicità che i due hanno sempre mostrato di avere in pubblico.