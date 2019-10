"Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del Gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez e Andrea Damante". Con queste parole il settimanale Chi ha lanciato una vera e proprio bomba di cronaca rosa. Sulle pagine della rubrica Chicche di gossip in edicola mercoledì 30 ottobre, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha annunciato un possibile flirt legato al passato tra i due volti noti dello showbiz.

Secondo quanto pubblicato nel giornale la più grande di casa Rodriguez ed il deejay veronese in passato avrebbero avuto un rapporto molto più che amichevole. Per la precisione i due avrebbero cominciato a frequentarsi di nascosto, poiché all'epoca erano entrambi fidanzati.

Belen infatti, all'epoca era impegnata con il pilota della MotoGp. Mentre il Dama era felicemente fidanzato con la web influencer De Lellis.

Stando a quanto riportato dalla rivista di cronaca rosa, l'incontro tra i due sarebbe avvenuto grazie all'amicizia che lega Andrea Damante e Ignazio Moser. Quest'ultimo ricordiamo, che è il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Un intreccio che potrebbe far discutere e dividere l'opinione pubblica, tanto da gettare delle ombre sul nuovo rapporto fra la De Lellis e Iannone. Sul giornale infatti, si legge: "In molti si chiedono se il grande amore tra Giulia e Andrea, sia solo una ripicca ad alto livello".

Al momento le affermazioni lanciate dal settimanale Chi rimangono solo dei pettegolezzi, in quanto i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia.

Belen felice con Stefano

Se il flirt tra Belen Rodriguez e Andrea Damante sia veritiero o meno non possiamo saperlo. Tuttavia è una cosa legata al passato, visto che oggi la showgirl argentina è felice al fianco di Stefano De Martino. La coppia da quando ha ritrovato l'intesa è diventata inseparabile, tanto che si mormora un matrimonio-bis tra i due.

In ordine di tempo, negli ultimi giorni i due coniugi si sono regalati una vacanza extra-lusso alle Maldive. Belen sui social per descrivere l'ottimo periodo vissuto ha scritto: "Sono felice, perché le cose vanno come devono andare".

Il 'Dama' esce allo scoperto con Chiara Montemurro

Andrea Damante dopo numerosi flirt accostati è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Chiara Montemurro. I due sono apparsi in un video postato dal deejay su Instagram, molto complici.

Sebbene Andrea sia sembrato piuttosto preso dalla ragazza, sul web è scoppiata una sorta di polemica. Molti utenti hanno accusato l'ex tronista di non aver dimenticato la sua ex, Giulia De Lellis. Ad alimentare le voci sarebbe la netta somiglianza tra Chiara e la web influencer. Il diretto interessato al momento ha ignorato le voci di gossip, quindi solo il tempo saprà dirci se con la Montemurro sarà vero amore.