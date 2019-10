Lunedì 14 ottobre ritorna su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. La prima puntata di questa nuova settimana di programmazione del dating show Mediaset sarà dedicata al trono over, così come è stato anticipato sulla pagina Instagram di WittyTv. Occhi puntati soprattutto su Ida e Riccardo, i quali si troveranno nuovamente a parlare della loro storia d'amore che sembra essere finita male ma spazio anche a Tina e Gemma alle prese con un nuovo siparietto 'comico'.

Uomini e donne, le anticipazioni del 14 ottobre: lo show di Gemma e Tina

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 14 ottobre rivelano che tra Tina e Gemma non mancheranno i nuovi siparietti e in particolar modo vedremo che la dama torinese dopo aver visto l'outfit scelto dall'opinionista per questa nuova puntata, la definirà un 'pinguino'.

Clamorosamente, però, Tina non se la prenderà e infatti sarà la prima a ridere di questa definizione di Gemma anche se la De Filippi correrà subito a centro studio, timorosa di una possibile reazione negativa della Cipollari.

Subito dopo, poi si passerà al racconto delle novità che riguardano proprio la Galgani, la quale questa settimana si è rivista con JeanPierre. I due stanno tentando di riallacciare il loro rapporto anche se il cavaliere ha ammesso liberamente di non essere interessato a lei.

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 14 ottobre rivelano che si tornerà a parlare di Ida Platano, la quale si troverà al centro di un triangolo che la vede protagonista con Armando e Riccardo. La dama esordirà dicendo che è abbastanza grave il fatto che questi uomini, nonostante una certa età, non sappiano ancora cosa vogliono dalla vita.

Riccardo ammette di essere deluso da Ida

Una frecciatina che sembra essere rivolta ad Armando ma anche al suo ex fidanzato Riccardo, il quale per tutta la durata del confronto tra Ida e il suo rivale in amore, terrà la testa bassa.

Gli spoiler del video-anteprima di Uomini e donne, però, rivelano che ad un certo punto Riccardo prenderà parola e lancerà una nuova frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata, dicendo apertamente che si aspettava qualcos'altro da parte sua che tuttavia non c'è mai stato.

Evidentemente Riccardo si aspettava un atteggiamento diverso da parte della Platano, dato che nel corso delle ultime esterne fatte con Armando si è lasciata andare anche ad un bacio appassionante con colui che è sempre stato il 'rivale' del Guarnieri.

Come si evolverà questo triangolo amoroso? Lo scopriremo nelle prossime settimane.