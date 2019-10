Inaspettato risvolto nella storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Durante la registrazione di Uomini e donne dell'11 ottobre la bresciana ha spiazzato tutti quando ha detto di non essere più innamorata dell'ex. Le anticipazioni de "Il Vicolo delle News" informano i telespettatori che il pugliese ha lasciato lo studio piangendo mentre la parrucchiera ha confessato di sentire ancora Armando Incarnato.

Il dietrofront di Ida: non è più innamorata di Guarnieri

Clamorose anticipazioni arrivano dagli studi di Uomini e Donne. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, è stata registrata una nuova nuova puntata del trono over. Come si legge su "Il Vicolo delle News" tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c'è stato l'ennesimo colpo di scena.

Ad una settimana di distanza dalla romantica lettera con la quale il cavaliere ha dichiarato amore all'ex fidanzata, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

La dama bresciana ha confessato di non essere più innamorata dell'uomo con il quale ha fatto coppia fissa per quasi un anno.

La parrucchiera, dunque, ha fatto sapere che non ha provato nessuna emozione quando, nei giorni scorsi, il pugliese è andato a trovarla a sorpresa nella città dove vive: il sentimento che ha nutrito per il personal trainer, che tanto l'ha fatta soffrire, sembra essere svanito nel nulla.

In rete, inoltre, si legge che Riccardo ha lasciato lo studio in lacrime dopo aver confermato a Maria De Filippi il suo ritiro dalla trasmissione. Dall'altra parte anche Ida ha preferito non proseguire la registrazione, ma chi ha assistito alla puntata ha avuto la sensazione che il suo fosse solo un abbandono temporaneo dettato dall'emozione del momento.

Riccardo dice addio al trono over dopo il rifiuto della Platano

Se la Platano ha ammesso che i suoi forti sentimenti per Guarnieri non ci sono più, Armando Incarnato ha colto la palla al balzo per far sapere a tutti che durante la settimana lui e Ida si sono sentiti spesso al telefono.

Il blog "Il Vicolo delle News", in particolare, anticipa che è stata la bresciana a cercare più volte il cavaliere con il quale si è scambiata dei baci passionali prima che Riccardo tornasse all'attacco.

Il dietrofront della dama del trono over, comunque, è del tutto inaspettato, Fino a poche settimane fa, infatti, la donna si commuoveva ricordando i bei momenti vissuti con il pugliese che, soltanto 7 giorni fa, ha avuto il coraggio di dichiararle ancora amore.

Se l'addio di Riccardo al dating-show sembra definitivo (prima di lasciare lo studio in lacrime, il cavaliere ha regalato una rosa rossa all'ex fidanzata), quello di Ida è tutt'altro che certo. Chi ha preso parte alla registrazione di oggi, 11 ottobre, fa sapere che la protagonista di U&D dovrebbe tornare regolarmente ad occupare il suo posto nel parterre già a partire dalla prossima puntata.