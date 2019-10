I fan italiani della telenovela Una Vita assisteranno a dei drammatici avvenimenti. Le anticipazioni rivelano che Ramon Palacios dopo essere rimasto vedovo della moglie Trini Crespo, ed essere finito in prigione, uscirà allo scoperto. Il padre di Antonito una volta scagionato, non riuscirà più a nascondere la verità, soprattutto quando Felipe Alvarez Hermoso continuerà a ritenerlo il colpevole della morte di Celia.

Dopo aver fatto perdere le sue tracce, Ramon giustificherà il comportamento avuto durante questi anni, facendo rimanere l’avvocato scioccato, poiché lo metterà al corrente della struggente realtà sul decesso della sua defunta moglie. Felipe rimarrà senza parole, quando il suo vecchio amico gli dirà che ad uccidere la madre della piccola Milagros fu Celia per la forte gelosia.

La morte di Trini, Celia tenta di rapire la piccola Milagros

Nelle puntate della soap già andate in onda in Spagna per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, e che verranno trasmesse in Italia prossimamente, ci saranno due uscite di scena.

Si tratta di Trini e Celia, che purtroppo perderanno la vita in delle terribili circostanze. La prima a passare a miglior vita sarà la Crespo, che dopo aver portato al termine una complicata gravidanza, riuscendo a dare quindi alla luce la figlia Milagros, morirà a causa di una crisi respiratoria avuta mentre si trovava nel suo letto. A scioccare il pubblico sarà l’atteggiamento della Alvarez Hermoso, che presente nel momento della tragedia, non darà nessun aiuto alla sua amica per farla rimanere in vita.

La moglie di Felipe agirà in tale maniera, poiché sarà ancora sofferente per non essere riuscita a mettere al mondo il figlio che aspettava. A seguito del decesso della consorte di Ramon la situazione peggiorerà, visto che Celia si attaccherà morbosamente alla nascitura, mostrando dei chiari segni di follia. La donna sempre più ossessionata dalla piccola, tenterà addirittura di rapirla per averla tutta per sé, ma soprattutto per non consentire al Palacios di recarsi con la stessa nella capitale francese.

Ramon esce dal carcere, Felipe apprende una struggente verità

La moglie di Felipe metterà piede a casa del vedovo di Trini armata di coltello. Per fortuna Ramon riuscirà a mettere in salvo la sua bambina, mentre Celia cadrà dalla finestra e perderà la vita sul colpo, nonostante verrà subito soccorsa. A questo punto il padre di Maria Luisa, Antonito, e di Milagros, verrà arrestato con l’accusa di omicidio, e rimarrà dietro le sbarre del carcere per dieci anni.

Finalmente dopo un salto temporale, il Palacios tornerà in libertà. A partire dal capitolo iberico numero 990, Ramon non se la sentirà più di mentire. L’uomo ancora scombussolato, troverà il coraggio per dire a Felipe come stanno veramente le cose riguardo alla scomparsa di Celia. Il Palacios oltre a far sapere all’avvocato che sua moglie Trini è morta per mano della sua, farà una puntualizzazione.

L’Alvarez Hermoso apprenderà che la sua dolce metà si è procurata una caduta accidentale che l’ha condotta alla morte, nel tentativo di sottrarre la piccola Milagros a Ramon. Quest’ultimo per dimostrare che la sua versione è vera, rivelerà a Felipe di aver trovato il cuscino che apparteneva alla sua defunta amata pieno di macchie di sangue. In poche parole il Palacios sosterrà che Trini oltre a non assumere la pastiglia che l’avrebbe salvata in extremis, sia morta per essere stata soffocata con un cuscino da Celia.