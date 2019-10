Lucas Peracchi torna in televisione per replicare alle durissime accuse che gli sono state mosse in queste settimane da parte di Eva Henger. L'ex attrice a luci rosse si era duramente scagliata nei confronti del fidanzato di sua figlia, arrivando a dire che l'avrebbe picchiata. Parole decisamente forti quelle di Eva, le quali hanno fatto il giro del web e dei social, al punto che Lucas ha scelto di replicare mettendoci la faccia e presentandosi questo pomeriggio a Domenica Live, la trasmissione di Barbara D'Urso, dove ha smentito le accuse della Henger.

La verità di Lucas Peracchi sulle accuse mosse da Eva Henger

Nel dettaglio, infatti, durante la puntata di Domenica Live di due settimane fa, Eva aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Lucas, definendolo un fidanzato violento e lasciando intendere che avesse messo le mani addosso a sua figlia Mercedesz.

Accuse che prima sono state smentite dalla stessa figlia e questo pomeriggio è arrivata anche la replica dell'ex tronista di Uomini e donne.

Lucas, infatti, nel salotto domenicale di Barbara D'Urso ha voluto sottolineare che da quando sta con Mercedesz non l'ha mai sfiorata neppure con un dito e che il racconto delle violenze sarebbe soltanto frutto dell'immaginazione di Eva. Tuttavia, l'ex tronista sostiene che questa storia non sia stata architettata soltanto da Eva.

'E' stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione', ha dichiarato Peracchi.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Barbara D'Urso, Lucas non ha nascosto di essere molto deluso e amareggiato per quello che la Henger ha dichiarato in tv e sui giornali in questi giorni. L'ex tronista, che di mestiere fa il personal trainer e lavora con molte donne, ha ammesso di essere stato molto danneggiato da tutta questa vicenda. E così, pur essendo dispiaciuto, Lucas ha aggiunto di aver avvisato i suoi legali per prendere dei provvedimenti nei confronti della Henger.

Domenica Live, Lucas pronto al confronto con la Henger

Al tempo stesso, però, Lucas consapevole del fatto che Eva sia 'sangue del sangue di Mercedesz', ha aggiunto di essere pronto ad un incontro chiarificatore con lei in qualsiasi momento, così da evitare di mettere in mezzo i legali. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che tra i due possa esserci un incontro proprio nel salotto di Domenica Live, che in queste settimane ha accolto i loro sfoghi.

Non è mancata un'ultima frecciatina a mamma Eva quando Lucas ha detto che se veramente avesse picchiato Mercedesz così come raccontato dalla Henger, un'altra mamma sarebbe corsa subito a casa dalla figlia e poi sarebbe andata dalla Polizia a denunciare tutto.