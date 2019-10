Giovedì 10 ottobre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, il popolare dating show di Maria De Filippi che tornerà a dare spazio ai tronisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Le anticipazioni sul programma della De Filippi rivelano che l'appuntamento di domani pomeriggio sarà particolarmente atteso dal pubblico, dato che assisteremo all'addio clamoroso e al tempo stesso inaspettato della tronista Sara Tozzi, la quale comunicherà al pubblico e soprattutto ai suoi corteggiatori di aver scelto di abbandonare il programma.

Gli spoiler sulla puntata di Uomini e donne del 10 ottobre: Sara lascia il trono

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla pagina Instagram di Uomini e donne rivelano che la puntata del 10 ottobre si aprirà proprio con la notizia dell'addio di Sara Tozzi al trono.

La ragazza apparirà abbastanza provata da questa decisione e in lacrime ammetterà che per lei non è stato facile portare avanti questo percorso durante le quattro settimane di permanenza sul trono.

Il motivo? Sara non avrebbe ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato e quindi per questo motivo non si sentirebbe pronta a vivere una nuova esperienza dal punto di vista sentimentale. Una notizia che lascerà un po' tutti senza parole anche se Sara viene comunque apprezzata per la sua sincerità a differenza di altri ex protagonisti di U&D che sono rimasti sul trono pur non essendo interessati a nessun corteggiatore ma solo per visibilità mediatica.

Ma i colpi di scena su questa nuova puntata di Uomini e donne del 10 ottobre non sono finiti qui, perché in studio si tornerà a parlare anche di Temptation Island Vip che si sta avviando verso il gran finale di questa seconda edizione. Presente in trasmissione la padrona di casa del reality show Alessia Marcuzzi, la quale assisterà ad un nuovo confronto che vedrà protagonisti Nathaly Caldonazzo e il suo ormai ex fidanzato Andrea Ippoliti.

Nathaly e Andrea tornano a U&D per un confronto

Il confronto finale tra i due non è andato bene e abbiamo visto che Nathaly, non avendo gradito il comportamento del suo fidanzato, ha deciso di andare via e quindi di lasciarlo. Anche in studio a Uomini e donne, la Caldonazzo ribadirà il concetto e accuserà il suo ex fidanzato di essere un 'uomo vuoto, privo di sentimento'.

Parole decisamente forti tra i due, che daranno il via ad un nuovo acceso battibecco in studio.

A rincarare la dose ci penserà anche Gianni Sperti, il quale si scaglierà duramente contro Andrea. L'opinionista di Uomini e donne, infatti, sostiene che Andrea non abbia avuto il coraggio di dire a Nathaly che non la voleva più.