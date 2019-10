Marco Columbro è stato protagonista di un acceso scontro con Barbara D'Urso nella scorsa puntata di Live e proprio oggi, mercoledì 9 ottobre, è stato raggiunto da Valerio Staffelli. Il giornalista di Striscia la notizia ha "attapirato" il noto conduttore, apparso piuttosto risentito da quanto accaduto. Infatti, Columbro, oltre a smentire la notizia che lo vede pieno di debiti, ha confessato di essersi innervosito perché si è sentito utilizzato dagli autori del programma di Canale 5 per fare audience e non per parlare del suo cambiamento di vita.

Le dichiarazioni di Columbro a Striscia la Notizia

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha chiesto a Marco Columbro: "Cosa è successo con la signora D'Urso? Innanzitutto lei è davvero pieno di debiti?". La risposta di Marco è stata piuttosto piccata e seccata: "Si faccia gli affari suoi! Comunque no". Dopodiché Staffelli ha proseguito il suo intervento dicendo: "Ma noi la conosciamo come gentleman, ma perché ha reagito così?".

Il conduttore ha poi replicato dicendo che è andato su tutte le furie perché si è sentito preso in giro dagli autori di Live-Non è la D'Urso. Quest'ultimi, infatti, avrebbero trasmesso in onda un articolo, nel quale è scritto che Columbro era indebitato e che avrebbe venduto la sua casa a Berlusconi. Columbro ha continuato svelando altre motivazioni sulla sfuriata: "MI hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatto un'altra.

Mi sono sentito usato per far fare ascolti ad una mia collega". Insomma, il presentatore è rimasto piuttosto dispiaciuto e amareggiato e spera di poter in qualche modo di poter chiarire con Barbara D'Urso. Quest'ultima non è ancora intervenuta sulle dichiarazioni di Columbro ma potrebbe farlo presto, visto che la polemica della scorsa settimana ha suscitato molto clamore. Che abbia intenzione di chiedergli scusa pubblicamente? Chissà non ci rimane che scoprirlo prossimamente.

Columbro sulla battuta alla D'Urso: 'Non volevo essere maschilista'

Nel corso della litigata Marco Columbro ha fatto una battuta rivolta alla D'Urso che non è stata proprio apprezzata dal pubblico in studio e dai telespettatori. Infatti, ad un certo punto il conduttore pare che abbia detto a toni piuttosto accesi: "Vengo lì e ti strappo il vestito". La battuta in questione era piuttosto goliardica ed era stata fatta per sdrammatizzare la situazione che si era creata tra i due.

A spiegare l'uscita a Live-Non è la D'Urso è stato proprio Columbro a Striscia la Notizia: "Non volevo essere maschilista e violento, non è da me". Insomma a quanto pare Marco ha chiarito la sua posizione e vorrebbe riappacificarsi con la collega.