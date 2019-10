A Uomini e donne trono over l'attenzione è tutta incentrata sulla coppia composta da Ida e Riccardo, i quali in queste settimane stanno tenendo banco in trasmissione con le loro tormentate vicende sentimentali che non passano certamente inosservate. Nel corso della puntata di oggi abbiamo visto che c'è stato il colpo di scena che ha avuto come protagonista Riccardo, il quale ad un certo punto ha spiazzato Ida con una lettera d'amore.

Un momento decisamente forte, durante il quale il cavaliere è anche scoppiato in lacrime e la stessa Ida si è commossa. Peccato, però, che nel corso dell'ultima registrazione di U&D over, Ida abbia fatto la sua scelta e ha deciso di dire addio al suo ex. Gemma, invece, continua a rincorrere Jean Pierre.

Spoiler Uomini e donne: Riccardo torna da Ida ma lei alla fine lo rifiuta e chiude la storia

Nel dettaglio, durante la puntata di ieri di Uomini e donne abbiamo visto che Riccardo ha deciso di fare nuovamente un passo in avanti verso la Platano e si è presentato in studio con una lettera d'amore con la quale diceva alla sua ex fidanzata di provare ancora un sentimento nei suoi confronti e che ad oggi si era reso conto di amarla ancora.

Ida, in un primo momento, ha mostrato segnali di avvicinamento nei confronti di Riccardo, tenendogli la mano quando l'ha visto in lacrime mentre leggeva la lettera con la dedica d'amore. Insomma sembrava proprio che tra i due ci fossero tutte le premesse per fare in modo che si assistesse ad un nuovo ritorno di fiamma, ma l'esito finale di questa storia è stato diverso.

Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che i due hanno trascorso un po' di tempo assieme a Brescia, durante il quale hanno avuto modo di parlarsi a lungo e di provare a capire cosa fare.

Peccato, però, che a distanza di una settimana dalla dichiarazione d'amore, Ida abbia scelto di mettere definitivamente la parola 'fine' a questa storia d'amore che si protrae da un bel po' di tempo. La dama di Uomini e donne over ha comunicato di non sentirsela di andare avanti e quindi di dare una seconda chance a Riccardo.

Il cavaliere non l'ha presa bene: prima è scoppiato in lacrime poi ha detto che a questo punto non ha più senso la sua presenza in trasmissione e quindi ha deciso di abbandonare il parterre del trono over.

In tutto questo, va detto che Ida nella stessa settimana in cui ha rivisto Riccardo ha cercato anche Armando, con il quale pare proprio che si stia creando un bel feeling.

Polemiche sui social per l'atteggiamento di Ida: 'Fredda e distaccata'

Insomma un 'No' categorico quello di Ida che proprio questo pomeriggio, nel momento in cui Riccardo le leggeva la lettera, ha dovuto fare i conti con un bel po' di critiche da parte del pubblico social che segue la trasmissione di Canale 5.

In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro la Platano, accusandola di essere stata fredda come un 'iceberg' quando Riccardo, in lacrime, le dichiarava il suo amore.

C'è chi sostiene che Ida abbia pensato soltanto a sé stessa e al suo tornaconto personale piuttosto che alla relazione che forse poteva ancora salvare con Riccardo. Sta di fatto che per il momento è questa la decisione finale della dama, la quale poi sempre nella puntata di oggi ha assistito anche alla sfilata in intimo di Riccardo, che ha ammaliato le donne del parterre con il suo fisico decisamente molto curato e palestrato che non è passato inosservato.

Gemma Galgani viene 'sedotta e abbandonata' da Jean Pierre

Tornando alle anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che vedremo in onda nei prossimi giorni su Canale 5, diciamo che verrà dato ampio spazio anche a Gemma Galgani, che continua ad essere una delle protagoniste più discusse del trono over. La dama torinese del programma di Maria De Filippi, infatti, continuerà a inseguire il cavaliere Jean Pierre, che a quanto pare sembra averla sedotta ma al tempo stesso abbandonata.

Jean Pierre, infatti, pur essendo stato protagonista di diverse esterne con Gemma, ha preferito troncare la loro relazione: il cavaliere, infatti, sarà molto esplicito con la Galgani e le dirà di non volersi unire a lei in maniera 'seria'. Ecco allora che Jean Pierre non rifiuterà l'arrivo in studio di nuove dame, che hanno chiamato la produzione per conoscerlo.

Questa per Gemma sarà l'ennesima conferma del fatto che il cavaliere non abbia un reale interesse nei suoi confronti. Prenderà in mano le redini della situazione e deciderà di troncare questo rapporto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Non mancherà poi una nuova sfilata che vedrà protagonisti i partecipanti del trono over: chi vincerà questa settimana?