Ida e Riccardo di Uomini e donne sono tornati insieme? Le ultime anticipazioni del trono over fanno ben sperare. Riccardo non ha preso affatto bene il bacio tra Ida e Armando, mostrandosi nervoso e indispettito. Ha preferito stare in silenzio e non ballare con nessuna dama, espressione mesta e contrita tra le sedie bianche del parterre maschile. Ida invece è apparsa più serena e rilassata, nonostante un velo malinconico negli occhi.

E Armando, forse consapevole di essere entrato in una dinamica molto complessa, sembrava non voler esporsi più di tanto, aspettando in disparte. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne però, tutto è cambiato. Riccardo ha confessato ad Ida di essere ancora innamorato di lei, chiedendole di riprovare a rimettere insieme i cocci.

Ultime anticipazioni Uomini e Donne over: la dichiarazione d'amore

Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Riccardo ha deciso di dare una svolta alla storia infinita con la Platano.

Come riporta Il Vicolo delle News, il cavaliere ha confessato ad Ida di essere ancora innamorato di lei e di voler riprendere la loro storia d'amore, interrotta ormai mesi fa: ''Ti amo, torniamo insieme'', ha detto il Guarnieri ad una commossa Ida. L'inaspettata dichiarazione è arrivata con una lettera indirizzata alla ex fidanzata. Il motivo che ha spinto Riccardo ad agire è stato il bacio tra Ida e Armando che, evidentemente, lo ha destabilizzato.

Nella lettera di Riccardo indirizzata ad Ida, il cavaliere esprime finalmente tutti i suoi sentimenti a cuore aperto. Dopo averle detto di essere ancora innamorato di lei, la invita a lasciarsi alle spalle il doloroso passato e i reciproci errori, costruendo ex novo una storia d'amore. Ida si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

Nonostante la felicità, la Platano ha chiesto comunque del tempo all'ex fidanzato, in quanto ancora confusa e scossa. Ida ha paura di soffrire e di ricadere negli stessi meccanismi che hanno portato alla rottura. Nella registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi l'ha invitata a chiarirsi una volta per tutte con Riccardo, visto il loro passato importante. I due hanno poi ballato insieme, mentre Armando non ha potuto fare altro che accettare la realtà.

Ida e Riccardo di Uomini e Donne sono tornati insieme? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni del trono over. Intanto, la Platano ha ringraziato la redazione su Instagram, facendo ipotizzare ai fan che possa essere uscita dalla trasmissione proprio in compagnia di Riccardo Guarnieri.