Lunedì 21 ottobre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Le anticipazioni su questa nuova settimana di messa in onda del dating show rivelano che lunedì pomeriggio si partirà con un nuovo appuntamento dedicato al trono over di cui in queste ore sono state svelate le prime anticipazioni sul sito web WittyTv.

Protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani ma anche la sua amica Ida Platano che affronterà un nuovo confronto con Riccardo dopo l'inaspettata lettera d'amore che il cavaliere le ha scritto la scorsa settimana. A sorpresa la dama riferirà che intende lasciare definitivamente il tarantino.

Trono over, le anticipazioni di lunedì 21 ottobre

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 21 ottobre, infatti, rivelano che si partirà dal racconto delle novità di Gemma Galgani che continua ad essere alle prese con il difficile rapporto sentimentale con Jean Pierre.

In studio vedremo che i due si cimenteranno nuovamente con il gioco della mela che avevano già fatto nella puntata precedente, ma questa volta ci sarà una novità perché i due saranno chiamati ad affrontare anche con il 'gioco dell'uva'.

Non mancheranno le risate e le battute di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non potranno non notare il fatto che la Galgani sia abbastanza 'aggressiva' nei confronti del cavaliere. La stessa Gemma, nel momento in cui si troverà di fronte l'uomo, non potrà non notare il fatto che abbia un labbro che gli sta sanguinando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Il confronto tra Ida e Riccardo: lei chiude la relazione

Ma al centro di questa nuova puntata di Uomini e donne trono over ci saranno anche le novità che riguardano il percorso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, infatti, rivelano che i due si ritroveranno l'uno di fronte all'altro, pronti per un nuovo confronto dopo che Riccardo ha spiazzato la dama con una clamorosa lettera d'amore dove confessa di esserne ancora innamorato.

I due si sono rivisti fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, così come ha svelato Ida, la quale però non sembra essere convinta circa questo ritorno di fiamma. E infatti gli spoiler della puntata del trono over di lunedì 21 ottobre rivelano che la decisione finale di Ida non sarà positiva.

La dama, infatti, preferirà chiudere la relazione con Riccardo che non potrà nascondere la sua amarezza e in studio vedremo che dovrà fare i conti anche con le dure critiche da parte di Armando che cercherà in tutti i modi di infierire sul cavaliere.

"Tu aspetti di venire qui per dire le cose", rinfaccerà Riccardo ad Ida, non avendo gradito il suo comportamento.