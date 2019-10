Il piatto forte della puntata di 'Non è l'Arena' di oggi, domenica 20 ottobre, sarà il confronto tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. La showgirl sarda è stata già ospite di Massimo Giletti il 22 settembre scorso, in occasione della prima puntata del programma della domenica sera di LA7. L'orario di inizio è previsto per le 20:35.

Roberto D'Agostino fu uno dei primi a sospettare che il matrimonio di Pamela Prati fosse una bufala

Come annunciato dallo stesso Massimo Giletti attraverso le pagine social di 'Non è l'Arena', il piatto forte della puntata di oggi, 20 ottobre, sarà il confronto-scontro tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. La prima è stata, negli ultimi mesi, al centro della bufera a causa del cosiddetto 'Pratigate': la showgirl sarda, nel corso della scorsa stagione televisiva, presentò in vari programmi televisivi italiani la sua storia d'amore con Mark Caltagirone; pochi mesi fa annunciò anche l'imminente matrimonio, un "coronamento di quello che era una storia d'amore bellissima", come annunciato più volte dalla stessa Pamela Prati.

Ma ben presto vari giornali e testate online hanno iniziato a ipotizzare che tale Mark Caltagirone in realtà fosse solo una 'fantasia'. Tra i primi a instillare tale dubbio fu proprio Roberto D'Agostino, che attraverso la sua testata online 'Dagospia' criticò più volte (e anche duramente) la stessa Pamela Prati. Inizialmente la showgirl sarda respinse tutte le accuse mosse dal giornalista, per poi invece ammettere che la storia d'amore che lei stessa ha pubblicizzato in realtà non è mai stata reale.

La stessa Pamela Prati, dallo studio di 'Non è l'Arena', ha dichiarato di non essere responsabile della "truffa", ma di essere stata lei stessa presa in giro. Ha inoltre ringraziato Roberto D'Agostino per l'indagine giornalistica svolta, che ha contribuito a farle aprire gli occhi su quello che secondo lei è stato un raggiro mirato per colpirla.

Il confronto fra i due, che si prospetta vivace, avverrà dunque durante la puntata di 'Non è l'Arena' in onda dalle 20:35 su LA7.

'Non è l'Arena': gli altri temi ed ospiti

Durante la puntata odierna di 'Non è l'Arena', non si parlerà solo del caso Pamela Prati. Come sempre accade, anche la puntata odierna del programma di Massimo Giletti dovrebbe aprirsi con una intervista a un protagonista della vita politica italiana. Come annunciato dalla pagina Facebook del programma, verrà trattato l'argomento riguardante la 'Leopolda', kermesse politica promossa dal leader di 'Italia Viva' Matteo Renzi.

Si parlerà inoltre anche della manifestazione di Roma svolta ieri dal centrodestra e promossa dal leader della Lega Matteo Salvini.

'Non è l'Arena' sarà visibile in diretta su LA7 e in diretta streaming sul sito ufficiale dell'emittente.