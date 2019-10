Nuovo colpo di scena nel Trono Over di Uomini e donne: ad una settimana esatta dall'addio di Riccardo Guarnieri alla trasmissione dopo che Ida Platano ha confessato di non amarlo più, è accaduto qualcosa di inaspettato. Le anticipazioni riportate da "Vicolo delle News", infatti, fanno sapere che la dama ha deciso di dare un'altra possibilità all'ex fidanzato dopo aver dormito con lui in un albergo di Roma.

Armando Incarnato si è detto deluso dal comportamento della bresciana che, a suo dire, l'ha soltanto usato per suscitare gelosia nel cavaliere che ha sempre amato.

Ida e Riccardo salutano il Trono Over

Sembra essersi conclusa con un inatteso lieto fine la tormentata storia d'amore tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano: i due, a qualche settimana dal ripensamento di lui, hanno lasciato mano nella mano Uomini e Donne.

L'epilogo del tira e molla tra la dama e il cavaliere, è andato in scena durante la registrazione del Trono Over che c'è stata oggi, giovedì 17 ottobre.

A 7 giorni esatti dal punto che la parrucchiera sembrava aver messo a questa relazione, confessando di non amare più l'ex fidanzato, ecco accadere qualcosa che rimette nuovamente tutto in gioco.

Il blog "Vicolo delle News", dunque, fa sapere dopo la scorsa puntata la bresciana ha cercato il pugliese per proporgli un semplice e cordiale saluto: lui, in partenza alla stazione, non ha accettato ma le ha promesso che si sarebbero poi visti a Roma qualche giorno dopo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ida e Riccardo si sono incontrati mercoledì nella Capitale per chiarire le loro posizioni, ma tra loro non c'è stato nessun contatto fisico: nonostante questo, però, i due hanno rivelato di aver dormito insieme e di essersi stretti la mano per tutta la notte.

Facendo l'ennesimo dietrofront da quando fa parte del cast di U&D, la Platano ha annunciato di essere disposta a dare un'altra chance a Guarnieri: la coppia, perciò, ha lasciato lo studio definitivamente per provare a viversi nella quotidianità, ovvero lontano dai riflettori.

Gemma continua con Jean Pierre, Pamela esce con Enzo

Durante la registrazione del Trono Over di oggi, 17 ottobre, Gemma Galgani ha raccontato dei progressi che sta avendo la sua frequentazione con Jean Pierre: sebbene i due discutano spesso, soprattutto per l'atteggiamento troppo possessivo di lei, la conoscenza prosegue, tanto che il cavaliere le ha regalato un grande peluche ad inizio puntata.

Oltre a Ida e Riccardo, un'altra storica protagonista di Uomini e Donne ha lasciato il programma mano nella mano con una persona con la quale sta uscendo da qualche settimana: stiamo parlando di Pamela Barretta che, non ascoltando la segnalazione che è arrivata sul suo spasimante, ha deciso di vivere la relazione con Enzo lontano dalle telecamere.