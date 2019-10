Le anticipazioni sulle registrazioni che ci sono state una settimana fa, informano il pubblico dell'inaspettato gesto che Riccardo ha fatto nei confronti di Ida. Dopo aver saputo che l'ex fidanzata ha baciato il "rivale "Armando, Guarnieri si è fatto coraggio e si è dichiarato a lei con una lettera che ha fatto commuovere tutti.

Ida e Riccardo: colpo di scena nel Trono Over

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri, a quasi un anno dalla loro rottura, confesserà di essere ancora innamorato di Ida Platano.

L'appuntamento che sarà trasmesso tra poche ore su Canale 5 è stato registrato circa una settimana fa, perciò sono disponibili da tempo le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio.

A sette giorni di distanza dalla scioccante notizia che la sua ex fidanzata ha baciato con trasporto il "rivale" Armando Incarnato, il cavaliere pugliese ha deciso di mettere da parte l'orgoglio e di ammettere davanti a tutti di provare ancora qualcosa per la dama.

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, il personal trainer leggerà una lettera che ha scritto per la donna con la quale ha fatto coppia per quasi un anno, la stessa che ha respinto più volte nei mesi scorsi.

La bresciana apparirà provata da questa dichiarazione ma anche indecisa sul da farsi: Ida, infatti, non si fida di Riccardo e teme che il suo ripensamento possa derivare esclusivamente dalla rivalità storica che c'è tra lui e Armando nel Trono Over.

Riccardo 'scaricato' da Ida: lei non lo ama più

Ancor prima che vada in onda questa interessante puntata di Uomini e Donne, i telespettatori sanno come andranno a finire le cose tra Ida e Riccardo: qualche giorno fa, infatti, è stato registrato un nuovo appuntamento con il Trono Over, quello che dovrebbe essere trasmesso la settimana prossima su Canale 5.

Le anticipazioni che sono trapelate venerdì scorso, fanno sapere che la Platano ha spiazzato tutti quando ha confessato di non provare più nulla per Guarnieri. Quando il cavaliere ha letto la lettera in studio e quando è andato a trovarla a Brescia, la dama ammette di non aver sentito alcun trasporto, come se il suo sentimento per lui fosse svanito nel nulla.

Il pugliese ha lasciato lo studio tra le lacrime con la promessa di non metterci più piede, mentre Armando Incarnato ha voluto far sapere a tutti che Ida l'ha cercato e si sono sentiti per tutta la settimana.

La storia d'amore che per più di un anno ha monopolizzato intere puntata di U&D Over, dunque, sembra essere giunta al capolinea: la presa di posizione della Platano, difficilmente offrirà spiragli per un ritorno di fiamma futuro tra lei e Riccardo.