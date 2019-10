È tempo di novità nello studio di Uomini e donne trono over, dove sono in arrivo delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che riguardano ancora una volta la coppia composta da Ida e Riccardo. I due continuano ad essere al centro della scena, complice la dedica d'amore che il cavaliere ha fatto ad Ida, la quale però ha preferito chiudere la relazione e voltare pagina. Ebbene, gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione di U&D over rivelano che Ida avrebbe deciso di ripensarci e di concedere, alla fine, una seconda chance a Riccardo, abbandonando così con lui lo studio del dating show Mediaset.

L'addio di Ida e Riccardo a Uomini e donne: i due lasciano insieme il programma

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e donne trono over rivelano che per Ida e Riccardo arriverà il momento della resa dei conti finale.

La dama aveva preferito chiudere la relazione, ma vedremo che questa non è la sua decisione definitiva, dato che nella registrazione avvenuta pochi giorni fa ha ammesso di averci ripensato dopo aver trascorso dei giorni con Riccardo.

I due si sono rivisti nuovamente fuori dallo studio di Uomini e donne, confessando di aver trascorso la notte assieme anche se ci hanno tenuto a precisare che tra di loro non è successo nulla.

Tuttavia quei giorni passati in dolce compagnia hanno portato Ida a rendersi conto che anche da parte sua il sentimento nei confronti di Riccardo non si è ancora affievolito del tutto e per tale motivo ha voluto uscire dallo studio con lui.

Le anticipazioni sul trono over, quindi, rivelano che Ida e Riccardo lasceranno assieme la trasmissione dei sentimenti di Canale 5, desiderosi di vivere la loro storia d'amore lontani dai riflettori e dalle critiche mediatiche.

Questa volta sarà quella giusta? I due riusciranno a portare avanti il loro progetto di vita insieme? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Armando si scaglia contro Ida

Ovviamente la notizia del ritorno di fiamma non ha reso contento Armando, che in queste ultime settimane aveva tentato un avvicinamento alla dama del trono over. Tra i due si era creata una buona alchimia, che tuttavia è stata spazzata via dalla decisione di Ida di concedere una seconda possibilità al suo ex fidanzato storico.

Armando si scaglierà duramente contro Ida, accusandola di essere stata incoerente e soprattutto di averlo usato per arrivare al suo 'scopo finale', che secondo lui era quello di riprendersi Riccardo dopo averlo fatto ingelosire. Ida, però, non ci sta di fronte a queste accuse e difende il suo comportamento, ritenendo che non ha mai pensato di voler fare del male ad Armando oppure ferirlo.

Intanto sul web e sui social sono tanti gli spettatori che si sono schierati dalla parte di Armando, ritenendo che l'uomo sia stato preso in giro da Ida.

"Caro Armando, meriti molto di meglio", hanno scritto alcuni utenti sotto ad alcuni recenti post che sono stati pubblicati da Armando, invitandolo poi a non demordere perché sicuramente la vita, prima o poi, gli darà la possibilità di trovare la donna giusta.