Nella giornata di venerdì 11 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Stando al racconto de Il Vicolo delle News, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbe arrivata la parola fine.

Ida per mesi avrebbe rincorso Guarnieri nel tentativo di riconquistarlo, ma invano. Anche se va detto che per ben due volte è stata proprio la dama a mandare a monte i vari tentativi di riallacciare i rapporti. Lo stesso Riccardo, quest’estate, aveva confessato che la Platano aveva chiuso ad un ipotetico ritorno di fiamma.

Ida lascia Riccardo

Durante la nuova stagione del dating condotto da Maria De Filippi, il cavaliere dopo aver temuto di perdere per sempre la sua ex compagna, aveva deciso di scriverle una lettera d’amore. Se in un primo momento le cose sembravano andare bene, Ida avrebbe stravolto tutto.

Nel corso della registrazione di oggi, la dama avrebbe chiuso definitivamente con Guarnieri. Ida, negli studi Elios, avrebbe riferito di non aver provato nulla né con la lettera, né con l’incontro lontano dai riflettori.

I due protagonisti del dating infatti, questa settimana erano stati pizzicati in atteggiamenti complici per le vie dello shopping di Brescia.

Stando al racconto delle 'talpe' presenti alla registrazione, le dichiarazioni della Platano avrebbero colto tutti di sorpresa. Infine, come se non bastasse, Riccardo avrebbe ricevuto in studio una spiacevole notizia proprio sulla sua ex compagna.

Guarnieri dice addio al dating-show

Riccardo Guarnieri, dopo essere stato mollato definitivamente da Ida Platano, avrebbe ricevuto un’altra batosta.

Durante la registrazione di oggi, infatti, sarebbe emersa la testimonianza di Armando. Il cavaliere in questione avrebbe riferito che, in settimana, sarebbe stato cercato dalla dama. Ma non sarebbe finita qui, perché l’uomo avrebbe anche detto di aver baciato Ida.

Dopo aver ascoltato tali affermazioni, Guarnieri sarebbe apparso piuttosto incredulo. Secondo il racconto de Il Vicolo delle News a quel punto Riccardo avrebbe lasciato lo studio.

Prima di uscire di scena, a quanto pare definitivamente, il cavaliere avrebbe dato la sua rosa a quella che ormai è la sua ex compagna. Al momento anche Ida Platano avrebbe lasciato il programma, ma solo momentaneamente.

Per Guarnieri, pertanto, non sarebbe stato affatto facile accettare che, mentre cercava di riconquistare la sua donna, lei stava frequentando un altro uomo. Le sincere lacrime di Riccardo non sarebbero passate inosservate e tra le persone in studio che gli avrebbero espresso sostegno ci sarebbe stato anche Gianni Sperti.