Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la fiction Un Passo dal Cielo 5 con protagonisti Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Quest'ultima è una delle new-entry della serie televisiva che anche quest'anno sta raccogliendo consensi tra il pubblico.

Dalle anticipazioni si apprende che la fiction sta per avviarsi verso il gran finale della quinta stagione che si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena.

Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'ottava puntata dal titolo "La Fuga", durante la quale Emma e Francesco dovranno fare i conti con dei nuovi ostacoli che si abbatteranno sul loro percorso.

Un Passo dal Cielo 5, anticipazioni dell'ottava puntata: nuovi sospetti su Kroess

Gli spoiler dell'ottava puntata di Un Passo dal Cielo 5 che andrà in onda il prossimo giovedì 31 ottobre su Rai 1, rivelano che la situazione per Kroess si aggraverà ancora di più nel momento in cui si verificherà l'oscuro delitto di un suo compagno di cella.

Quest'omicidio, infatti, finirà per gettare nuove ombre sinistre intorno alla figura del Maestro.

Nel frattempo, per Emma e Francesco le cose si complicheranno repentinamente. Durante l'episodio intitolato "La Fuga" i due personaggi principali saranno alle prese con un nuovo ostacolo che fin da subito apparirà insormontabile, rendendo tutto più difficile e complicato.

Inoltre le anticipazioni della Serie TV con Daniele Liotti riportano che ci sarà spazio anche per Vincenzo ed Eva. Il loro rapporto, infatti, giungerà ad un punto di svolta. Cosa succederà e quale sarà la novità che li riguarderà?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I fan di Un Passo dal Cielo sperano già nella sesta stagione della fiction

Insomma, l'ottavo appuntamento di Un Passo dal Cielo 5 sarà decisamente interessante. Il pubblico, in queste settimane di programmazione, ha confermato il proprio interesse per la serie televisiva con Daniele Liotti, la quale continua ad essere uno dei punti saldi dei palinsesti della Tv di Stato, con una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori e uno share che supera la soglia del 20%.

Numeri decisamente positivi che fanno ben sperare anche in vista di un'ipotetica sesta stagione che, al momento, non è stata ancora confermata da parte della Rai. Tuttavia i telespettatori sperano vivamente che la fiction lanciata e portata al successo da Terence Hill possa avere un seguito e un futuro. Vedremo quale sarà la decisione finale di Viale Mazzini alla luce dei risultati raggiunti in termini di ascolti televisivi.