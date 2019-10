Dopo tre giorni intensi dedicati a dame e cavalieri, Uomini e donne cederà oggi 24 ottobre la parola al Trono Classico e alle novità relative ai tre protagonisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, nell'appuntamento odierno non ci saranno ospiti provenienti da Temptation Island Vip 2 e la puntata sarà interamente dedicata ai tronisti, corteggiatori e corteggiatrici.

Si parlerà ancora di Veronica, la ragazza contesa tra Giulio e Alessandro, che la scorsa settimana aveva espresso la sua delusione per la mancata esterna con il napoletano. Avverrà oggi un nuovo chiarimento tra loro? Spazio anche ad una piacevole esterna di Giulio oltre che al complicato percorso di Giulia, ancora poco convinta delle reali intenzioni di qualche suo spasimante.

Uomini e donne oggi: Gianni rimprovera i due tronisti

Il sito ufficiale Witty Tv ha diffuso delle brevi anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 24 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Stando al filmato, Giulio e Alessandro continueranno a battibeccare a causa dell'interesse per Veronica e sulla questione si esprimerà anche Gianni Sperti. Per nulla d'accordo con il loro comportamento, infatti, l'opinionista dirà ai due tronisti: "Non capisco come voi due continuiate a corteggiare lei". Con il suo resoconto relativo alla registrazione del 10 ottobre, il Vicolo delle News svela che comunque la corteggiatrice ammetterà di essersi schiarita le idee.

Andrà effettivamente in esterna anche con Giulio ma lui percepirà la preferenza della giovane per il collega. Per quanto riguarda Alessandro, si dirà dispiaciuto per il duro scontro avvenuto la precedente settimana e la stessa Veronica, alla fine, confermerà di voler proseguire il percorso solo con lui.

Spoiler Uomini e donne: Giulio bacia Giovanna

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, Giulio uscirà con Giovanna la quale a sua volta rifiuterà di vedere Alessandro (il quale ne resterà deluso, tanto da rifiutare di uscire con Noemi).

Tutto andrà per il meglio tra Raselli e la sua corteggiatrice e tra loro scatterà il primo bacio. In studio, però, Tina Cipollari non crederà alla buona fede della ragazza, definendola 'finta'. Il tronista, invece, avrà qualcosa da ridire contro le sue corteggiatrici, che non hanno reagito dopo avere visto il bacio. A tal proposito, aggiungerà: "Non capisco fin dove arrivi davvero l'interesse". La parola, infine, passerà al percorso di Giulia Quattrociocche che confermerà di sentirsi ancora confusa, ammettendo: "No Maria, ma io non posso neanche dire una cosa per un'altra.

Che devo fare?" Motivo di dubbio saranno soprattutto i corteggiatori Daniele ed Alessandro.