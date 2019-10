Giovedì 17 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Un Passo dal Cielo 5, la fiction che vede Daniele Liotti nei panni del protagonista. La fiction, ormai alla quinta stagione, continua ad appassionare i telespettatori sia per la bravura degli interpreti ma anche grazie al bellissimo panorama dell'Alto Adige che in quest'ultima stagione è sempre più protagonista.

Nelle prime puntate i vari personaggi hanno dovuto affrontare situazioni molto drammatiche quali l'abbandono di Eva e la morte di Adriana, la madre di Isabella.

Nonostante tutto, ciascuno di loro ha trovato la forza di rialzarsi e di ricominciare a vivere. Inoltre sembra che Emma abbia la possibilità di sopravvivere sottoponendosi ad un'operazione ma questo significherebbe rinunciare al bambino che ha appena scoperto di aspettare. La fidanzata di Francesco si sente divisa a metà e non ha ancora trovato il coraggio di affrontare la questione con l'uomo che ama.

Dall'altra parte c'è il maestro Albert che potrebbe approfittarsi del periodo di fragilità dell'etologa per dividere Emma da Francesco. La ragazza, come vedremo durante il sesto appuntamento, potrà finalmente ricevere il sostegno di un familiare dato che il fratello Giulio andrà a farle visita a San Candido. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nella sesta puntata di Un Passo dal Cielo 5.

Francesco ed Elena sempre più vicini

Nell'episodio che andrà in onda il 17 ottobre, intitolato "I fantasmi del passato", vedremo due nuovi personaggi arrivare a San Candido: si tratta di Giulio, il fratello di Emma, e di Ezio, il padre di Isabella. Quest'ultimo, completamente assente dalla vita della figlia per anni, cercherà di portare via la ragazza da Valeria. La giovane zia cercherà di opporsi e si ritroverà ad affrontare alcuni 'scheletri' del passato.

L'atteggiamento di Emma appare agli occhi di Francesco sempre più strano e il forestale ha la sensazione che la donna che ama si stia allontanando da lui. L'etologa, divisa tra il desiderio di maternità e la voglia di sopravvivere, riuscirà a confessare a Neri la verità? Inoltre la Giorgi non è l'unica donna a suscitare preoccupazione nel forestale: Francesco, infatti, è in ansia per la psicologa Elena, perseguitata da un uomo misterioso.

Inizialmente il rapporto psicologa-paziente è stato difficile e freddo, dato che Neri ha difficoltà a condividere le sue sofferenze, ma nel corso delle puntate il forestale ha imparato a fidarsi della terapeuta e nel sesto appuntamento vedremo in lui il desiderio di proteggerla. Emma, notando l'avvicinamento tra la psicologa e il suo fidanzato, inizierà ad essere gelosa. Riuscirà la neo coppia a comunicare di nuovo e ad affrontare insieme le difficoltà?

Lo scopriremo presto.