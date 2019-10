Nello studio di Uomini e donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del 'trono classico'. Trattasi di Alessio Falsone, un ragazzo non famoso che tuttavia quest'anno ha raggiunto un minimo di popolarità nel momento in cui la sua ormai ex fidanzata Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia 2019 davanti al pubblico di Rai 1.

Tra i nuovi possibili tronisti di U&D vi è Alessio Falsone

Nel dettaglio, infatti, le ultime anticipazioni arrivano dalle pagine del settimanale 'Di Più', dove l'attuale Miss Italia ha rilasciato una lunga intervista in cui ammette che la storia d'amore tra lei e Alessio Falsone è giunta al capolinea. Carolina, infatti, ha ammesso che in questo periodo non è tanto presente a causa dei numerosi impegni di lavoro che l'hanno travolta dopo l'incoronazione come 'la più bella d'Italia' per un anno.

E ovviamente il fatto che con Alessio si stia vedendo sempre meno ha inciso sul loro rapporto.

'Ora devo un attimo pensare a me e basta', ha dichiarato la Miss, ammettendo quindi che in questo momento non intende mettere da parte i suoi impegni lavorativi per l'amore. Tuttavia per Alessio potrebbero aprirsi le porte del trono di Uomini e donne, così come è stato rivelato proprio sulle pagine della rivista 'Di Più'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Carolina ha dichiarato che fino a questo momento Alessio non le ha mai parlato di un suo possibile approdo nella trasmissione di Canale 5. 'Spero non me l'abbia nascosto', ha aggiunto la Miss che tuttavia ritiene che Falsone farebbe molta fatica in quel contesto televisivo. 'Lo conosco bene, so che non si troverebbe a suo agio', sostiene Carolina. Sarà davvero così?

Tanti colpi di scena nelle prossime puntate di Uomini e donne trono classico

In attesa di scoprire quello che succederà nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, vi anticipiamo che sono in arrivo delle nuove super puntate del trono classico che si preannunciano a dir poco scoppiettanti.

Giulia Quattrociocche dovrà fare i conti con l'addio di uno dei suoi corteggiatori preferiti, mentre Alessandro Zarino e Giulio Raselli saranno impegnati in una serie di nuove esterne 'al bacio' con le pretendenti che hanno fatto breccia nel loro cuore nel corso di queste settimane.

Giulio, inoltre, sarà anche al centro di una segnalazione dato che Alessandro sostiene che avrebbe un manager che sarebbe in contatto anche con Veronica, la nuova corteggiatrice arrivata in studio e già portata in esterna dal tronista.