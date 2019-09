La nuova vincitrice di Miss Italia è Carolina Stramare. La reginetta di bellezza è stata eletta con il 36% delle preferenze ed è arrivata in gara come Miss Lombardia. Dal palco ha ringraziato i nonni che la applaudivano seduti nel PalaInvent di Jesolo. In questa ottantesima edizione, Miss Italia è stata scelta totalmente dal pubblico.

Vince Miss Italia grazie al ripescaggio

Carolina Stramare era stata esclusa durante le precedenti fasi di eliminazione, ma poi è rientrata in gara grazie al ripescaggio delle "Miss Storiche" che permetteva di riportare in finale una delle concorrenti.

Ventenne e originaria di Vigevano, Carolina è diplomata al liceo linguistico e frequenta l'Accademia delle Belle Arti a Sanremo dove studia al corso di formazione grafica e progettistica. La nuova Miss Italia lavora anche come modella e pratica equitazione a livello agonistico. Si definisce una ragazza sicura di sé, positiva e amante delle cose semplici. In futuro vorrebbe lavorare per seguire l'attività di famiglia che si occupa di design e arredamento.

La reginetta d'Italia ama cucinare, viaggiare e trascorrere il tempo libero in compagnia della sua famiglia, le amiche e il fidanzato. La sua famiglia è formata dai suoi nonni, suo padre e il suo cane di nome Patrizia. Nonostante la sua giovane età, Carolina ha già dovuto affrontare un lutto importante. Un anno fa ha perso la madre a causa di una malattia: la ragazza ha raccontato che la sente sempre vicina e che la sua forza è anche merito suo.

Questa è la prima volta che a Miss Italia, giunta all'80esima edizione vince una ragazza esclusivamente scelta dal televoto. Nel corso della puntata, le ottanta finaliste sono state dimezzate per poi diventare 20 e 10. Successivamente sono rimaste solo due ragazze, entrambe ventenni: Sevmi Taruka Fernando (Miss Rocchetta Bellezza Veneto) che è stata al centro delle polemiche a causa degli insulti razzisti ricevuti, e Serena Petralia (Miss Sicilia). A queste si è aggiunta Carolina Stramare, grazie al ripescaggio. La votazione del pubblico ha deciso di premiare la bellezza di Miss Lombardia.

Una finale ricca di ospiti e con qualche polemica

Quella di ieri sera è stata una puntata ricca, con Gina Lollobrigida madrina della serata di questa ottantesima edizione. Ci sono stati momenti di ricordo in onore di Fabrizio Frizzi (storico conduttore del programma) e di Enzo Mirigliani (patron del concorso). Non sono mancate le critiche, come quella di Laura Boldrini che ha polemizzato sul concorso di bellezza, affermando che la Rai dovrebbe indire dei concorsi per regolarizzare i lavoratori in azienda.

Ci sono stati molti ospiti musicali (Benji e Fede, Peppino di Capri, Fausto Leali) e ci sono stati momenti di riflessione con centinaia di scarpe rosse sul palco per ricordare le donne vittime di violenza.

Gli ascolti e il gradimento del pubblico stabiliranno se Miss Italia continuerà: sui social c'è stata una buona partecipazione per questo ritorno in Rai.