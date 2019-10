Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le trame delle puntate americane di Beautiful che noi vedremo in onda in Italia tra qualche mese. Gli spoiler di queste ore rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Hope, la quale metterà a serio rischio e pericolo la sua vita per quella del piccolo Douglas. La figlia di Brooke, infatti, deciderà di riavvicinarsi nuovamente a Thomas e lo farà soltanto per il bene del bambino, ma questa sua scelta potrebbe avere degli effetti a dir poco indesiderati.

Beautiful, le anticipazioni sulle puntate americane: il piano di Hope per salvare Douglas

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful rivelano che Hope si metterà nei guai nel momento in cui deciderà di sfruttare l'amore che Thomas prova ancora nei suoi confronti, per ottenere la custodia del piccolo Douglas.

Hope, infatti, decide di mettere a punto un nuovo piano per salvare la vita al bambino, ritenendo che stando con Thomas non è al sicuro. Tutti, infatti, sanno che il figlio di Ridge non è proprio stabile dal punto di vista mentale e questa situazione potrebbe causare non pochi problemi al bambino. Ecco allora che Hope decide di riavvicinarsi a Thomas, facendogli credere che tra di loro potrebbe esserci ancora qualcosa.

Ma il suo unico obiettivo è quello di riuscire ad ottenere la custodia di Douglas e in questo modo portarlo via per sempre al Forrester.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che questo piano farà preoccupare molto sia Brooke che Liam, i quali temono che possa accadere qualcosa di brutto. E in effetti vedremo che non avranno proprio tutti i torti, dato che le trame delle puntate americane rivelano che la ragazza metterà in pericolo la sua vita e tra l'altro non sarà l'unico personaggio che rischierà grosso.

Ci sarà la morte di un personaggio famoso di Beautiful

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni che arrivano sempre dalle puntate americane di Beautiful rivelano che ci sarà la morte di uno dei personaggi centrali della storica soap opera, la quale potrebbe cambiare tutta la storyline raccontata fino a questo momento. La fatidica puntata andrà in onda negli USA il prossimo venerdì 8 novembre.

Cosa succederà e soprattutto chi sarà questo personaggio che vedremo morire? A questo punto non si esclude che il clamoroso avvicinamento di Hope a Thomas possa avere degli esiti a dir poco nefasti e che le preoccupazioni di mamma Brooke, forse, non erano del tutto infondate. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime giornate su tutti gli sviluppi su questa intricata vicenda.