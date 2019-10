Il Collegio 4 prosegue con l'avventura dei venti ragazzi, catapultati in una scuola del 1982.

Questa sera, martedì 29 ottobre, sarà trasmessa su Rai2 la seconda puntata del docu-reality che vedrà gli alunni cimentarsi in lezioni di informatica senza internet e l'aerobica, icona degli anni '80. Inoltre gli alunni affronteranno una prova su D'Annunzio che, se non superata, comporterà l'eliminazione.

Nella seconda settimana de Il Collegio 4 arrivano due nuovi docenti

Nella seconda puntata de Il Collegio 4, gli alunni che sono "sopravvissuti" alla prima settimana potranno fare la conoscenza di due nuovi docenti.

In aula arriverà infatti il nuovo professore di informatica, Carlo Santagostino. L'insegnante di Milano porterà i ragazzi ad approcciarsi con una realtà completamente diversa da quella che vivono: un personal computer senza internet. L'apparecchio dei primi anni '80, oltre a non poter navigare nel web, avrà una memoria pari a 64kb. Considerando che i cellulari moderni dei collegiali ne possiedono come minimo 64 giga, sicuramente ci sarà da divertirsi.

Per i collegiali ci sarà un altro elemento pressoché sconosciuto ai tempi moderni: l'aerobica. I ragazzi dovranno indossare le tute colorate simili a quelle di Jane Fonda e Barbara Bouchet ed immergersi negli anni '80, praticando la disciplina insegnata dalla nuova docente, Valentina Gottlieb. La nuova professoressa, proveniente da Monza, aiuterà gli alunni ad approcciarsi all'attività fisica più iconica degli anni '80. Come se la caveranno i ragazzi?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler seconda puntata de Il Collegio 4: gita e prova importante

Le anticipazioni della seconda puntata de Il Collegio, inoltre, raccontano che ci sarà anche una gita culturale sul lago di Garda. Nella splendida cornice, i ragazzi potranno ammirare i luoghi in cui Gabriele D'Annunzio ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Per gli alunni del Collegio, non sarà soltanto una scampagnata di piacere: i ragazzi saranno chiamati, infatti, a recitare a memoria "La pioggia del pineto", sulla tomba del grande poeta italiano.

In caso di errore, per i collegiali è prevista l'espulsione, quindi si tratta di una prova molto importante.

Il Collegio va in onda su Rai 2 il martedì sera alle ore 21:20 ed è trasmesso in replica il sabato pomeriggio alle 14:40.

Il programma, giunto alla quarta stagione, ha registrato ottimi risultati di ascolto che negli anni, venendo soprattutto dai giovanissimi. Ad affascinare sono i protagonisti, venti ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia, ma soprattutto la formula che fa immergere gli alunni ed il pubblico in una realtà scolastica del passato.

Anche quest'anno, Il docu-reality si svolge al Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco. La struttura, nata nel 1579, ospitava circa 1.000 studenti e tra i più noti ci fu anche il futuro Papa Roncalli.