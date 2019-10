Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, di cui sabato 26 ottobre sono state registrate le nuove puntate del trono over, decisamente ricche di sorprese. Occhi puntati soprattutto su Gemma Galgani, la quale ha dovuto fare i conti con l'ennesima batosta sentimentale che le è stata inflitta questa volta dal cavaliere Jean Pierre, che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore.

Poi ancora riflettori accesi su Ida e Riccardo, ma anche sul ritorno in studio di un ex cavaliere della trasmissione: Samuel.

Uomini e donne, gli spoiler del trono over: Gemma viene scaricata da Jean Pierre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che questa nuova registrazione è stata decisamente difficile per la dama torinese Gemma Galgani, la quale è stata definitivamente lasciata da Jean Pierre.

Un addio che è stato difficile da accettare per la dama torinese, la quale in queste settimane, in cui si stava frequentando con il cavaliere, non ha mai nascosto il suo reale interesse, ammettendo di voler approfondire la conoscenza.

Peccato, però, che Jean Pierre sia sempre stato molto chiaro nei confronti della dama torinese e in più occasioni le ha ribadito che lui la vedeva soltanto come un'amica con la quale stava bene assieme, ma non si era mai accesa la scintilla tale da far parlare di fidanzamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Nel corso della registrazione del trono over che c'è stata sabato, ecco che Gemma ha ricevuto la batosta finale. Jean Pierre ha preferito mettere ulteriormente le cose in chiaro e così ha chiuso questo rapporto. Immediata la reazione della Galgani, la quale ha preferito ridargli l'orsacchiotto che le era stato regalato come simbolo della loro frequentazione.

Il ritorno a U&D di Samuel, ex di Barbara e Elga

I colpi di scena in questa nuova registrazione del trono over hanno avuto a che fare anche con un ritorno a dir poco clamoroso in studio, di uno dei cavalieri che ha fatto "la storia" del programma nelle annate precedenti.

Il cavaliere in questione è Samuel Baiocchi che, come molti ricorderanno, ebbe una storia d'amore con Barbara De Santi.

A distanza di quattro anni dall'ultima volta in cui ha presenziato a U&D, Samuel è tornato di nuovo in studio ed essendo ancora single si è messo in gioco per cercare nuovamente la sua anima gemella. Oltre al flirt con Barbara, Samuel è ricordato anche per la relazione con Elga Profili, nemica giurata della De Santi.

Le anticipazioni di U&D, inoltre, rivelano che in studio torneranno anche Ida e Riccardo, i quali ammetteranno che il ritorno alla vita normale non è stato facile e la dama si lamenterà del fatto che ci sia stata poca intimità tra di loro in questi giorni.