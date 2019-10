Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno passerà nelle mani di Alfonso Signorini. In queste settimane gli autori stanno mettendo a punto quello che sarà il cast della nuova edizione del reality Mediaset che sarà uno dei punti di forza della programmazione invernale di Canale 5. Tanti i nomi dei possibili concorrenti che sono trapelati in queste settimane sui giornali e sul web, tra cui quello di Lorenzo Riccardi, l'ex tronista di Uomini e donne, molto amato dal pubblico.

Il cast del Grande Fratello Vip 4: tra i candidati anche Lorenzo Riccardi

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che rispetto a quello che era stato annunciato in un primo momento, il reality show è stato posticipato al 2020.

La messa in onda del nuovo ciclo di appuntamenti con il programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini andrà in onda a partire dal mese di gennaio, quasi sicuramente da martedì 7.

Una scelta, quella di posticipare la versione Vip, che potrebbe indurre i vertici Mediaset a posticipare successivamente la versione 'Nip' del Grande Fratello che da qualche anno è tornato in onda nelle mani di Barbara D'Urso.

Intanto, però, si pensa già al cast di questa quarta stagione del programma di Canale 5, la quale sarà ricca di personaggi famosi. Tra coloro che hanno sostenuto il provino vi è Lorenzo Riccardi, alias 'il cobra' di Uomini e donne. Intervistato dalla trasmissione radiofonica 'Non succederà più', Lorenzo ha ammesso che gli piacerebbe poter entrare nella casa più spiata d'Italia per mostrare al pubblico un aspetto inedito e del tutto nuovo del suo carattere e della sua personalità. 'Vorrei far vedere veramente Lorenzo che persona è', ha dichiarato l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Da Sara Tommasi a Megan Montaner: i nomi dei possibili inquilini del GF Vip 4

Ma quello di Lorenzo non è l'unico nome che circola in queste ore sul web e sui giornali. Nei giorni scorsi, per esempio, anche la showgirl Sara Tommasi, assente dal piccolo schermo da un po' di tempo, si è detta pronta per poter entrare a far parte del cast del reality show di Signorini. La Tommasi, dopo il periodo difficile, ha ammesso che le piacerebbe poter mostrare al pubblico la sua vera personalità e l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 4 potrebbe essere fondamentale per lei.

Stando alle ultime indiscrezioni sul cast del reality show Mediaset, sembrerebbe che ci siano delle trattative in corso anche per l'attrice spagnola Megan Montaner, che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene per essere stata l'indimenticabile Pepa delle prime stagioni di grande successo de Il Segreto.