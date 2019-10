L'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla delusione di Gemma Galgani a causa della scelta presa da JeanPierre di accettare un'altra signora arrivata per lui. Quest'ultimo ha conosciuto Antonella e ha deciso di continuare la frequentazione con lei. Come si evolverà la questione la prossima settimana? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione effettuata lo scorso 17 ottobre de Il Vicolo delle News e durante la quale la Galgani ha dovuto affrontare una nuova cocente delusione.

Non solo il cavaliere ha ammesso di avere sentito altre signore, ma ha criticato pesantemente il carattere della torinese, da lui ritenuta troppo possessiva. Il fatto ha scatenato l'inevitabile dibattito in studio, con le battute di Tina Cipollari, nonché le nuove lacrime di Gemma.

Gemma Galgani critica JeanPierre ma esce ancora con lui

È stato un epilogo amaro quello che Gemma Galgani ha affrontato nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 23 ottobre.

La dama non ha gradito la decisione di JeanPierre di conoscere meglio Antonella e ha colto l'occasione per criticare il comportamento del cavaliere in esterna, che la avrebbe trattata quasi come un pacco di giornali. Così ha dichiarato: “Avete presente agli Champs Elysées, al mattino, quando ci sono questi urlatori che buttano i pacchetti di Le Figaro uno dopo l’altro? Ecco, lui fa lo stesso con me quando mi accompagna a casa”.

Ma le brutte sorprese per Gemma non sono affatto finite dato che, nelle prossime puntate JeanPierre ,avrà dei contatti con altre due dame: a una di loro lascerà il suo numero di telefono, mentre un'altra proporrà di accompagnarlo a casa in auto.

JeanPierre considera Gemma troppo possessiva

Nella registrazione del Trono Over di Uomini e donne effettuata il 17 ottobre e non ancora trasmessa su Canale 5, non mancheranno le novità per JeanPierre e Gemma. Secondo il resoconto riportato da Il Vicolo delle News, la Galgani si recherà nell'albergo del cavaliere per chiarire alcune cose con lui.

Lei gli regalerà un orsacchiotto gigante di peluche e poi ceneranno insieme. In studio, però, dopo avere scoperto i contatti con le altre dame, la torinese non sarà affatto felice e deciderà di tenere in custodia l'orsacchiotto, in attesa di nuovi sviluppi. JeanPierre prenderà la parola dicendo di non gradire le continue pressioni di Gemma, da lui ritenuta troppo possessiva nonostante fin dall'inizio abbia messo le cose in chiaro sul loro rapporto.

Il cavaliere aggiungerà di non ritenerla la propria fidanzata e se lei continuerà a fare pressioni, lui sarà costretto a chiedere la frequentazione. La Galgani scoppierà a piangere ma sembrerà non capire tale richiesta, tanto che alla fine chiederà persino di ballare con JeanPierre. Inevitabile il proverbio chiamato in causa da Tina Cipollari: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".