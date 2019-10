Ieri sera 7 ottobre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Live - Non è la d'Urso, dove i telespettatori hanno assistito a una vera e propria lite scoppiata in diretta tra la padrona di casa del programma e Marco Columbro, tra gli ospiti dell'appuntamento domenicale. Il conduttore e attore non ha gradito la clip di presentazione che è stata mandata in onda nel corso del programma della d'Urso e ha sbottato duramente contro la padrona di casa, la quale ha prontamente replicato alle varie accuse che gli sono state mosse da Columbro.

Lo scontro a Live tra la d'Urso e Marco Columbro

Nel dettaglio, infatti, nel video trasmesso a inizio puntata di Live sono stati mostrati dei tagli di giornali che riguardavano Columbro, il quale pare fosse stato "costretto" a vendere una sua villa a Berlusconi per risanare i suoi debiti.

Il conduttore ha smentito la notizia e poi ha attaccato la conduttrice del programma domenicale di Canale 5.

"Se siamo qui a parlare del gossip e dei cavoli nostri, io prendo e me ne vado via", ha esordito Columbro, aggiungendo che proprio non gli andava di fare una trasmissione sulla sua pelle. "Sto dicendo a te", riferito a Barbara D'Urso, un Columbro visibilmente stizzito, aggiungendo poi che appena arrivato ha sentito "un sacco di stron..." nel video di presentazione che era stato trasmesso.

Columbro ha affermato di essere stato invitato nel programma serale della d'Urso per parlare di "cambio vita" e non di gossip.

Immediata la reazione della padrona di casa di Live - Non è la d'Urso, la quale non è rimasta in silenzio di fronte alle critiche e alle accuse che le sono state mosse dal collega. La conduttrice di Live, infatti, ha ribadito di essere stata molto carina con lui, dato che gli è stata data la possibilità di replicare alle varie cose che sono state dette sul suo conto nel corso di queste ultime settimane. "Mi spiace ma sei polemico e poco carino", ha chiosato la d'Urso, visibilmente stizzita dalle parole pronunciate poco prima da Columbro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Barbara D'Urso

Columbro sbotta nel programma della d'Urso

A quel punto, il conduttore e attore ha provato a smorzare un po' i toni facendo una battuta alla conduttrice: '"Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito", ma ormai la frittata era fatta. Poco dopo, poi, Columbro ha rincarato la dose dicendo che non era venuto in trasmissione per parlare dei fatti suoi.

Insomma una puntata decisamente movimentata quella di ieri sera del programma di Barbara d'Urso, la quale ha dovuto fare i conti anche con l'uno contro tutti di Giorgia Meloni, la quale è stata duramente criticata e attaccata in diretta da Aida Nizar, ex protagonista del Grande Fratello Nip condotto proprio dalla d'Urso.