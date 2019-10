Le voci di crisi per Irene Capuano e Luigi Mastroianni rimbalzano da settimane tra i fan di Uomini e donne, curiosi di scoprire se il loro amore sia arrivato al capolinea (come accaduto di recente per Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez). I due, infatti, hanno smesso di commentare i reciproci post su Instagram e non appaiono insieme sul web da tempo ormai. L'ex tronista ha trascorso un lungo periodo in Brasile, insieme ad alcuni amici, mentre lei si è recata a Milano in occasione della Fashion Week, impegnandosi in quello che vorrebbe rendere un lavoro, ovvero essere influencer (seguendo magari le orme di Giulia De Lellis).

Fino a ora la coppia, nata nel Trono Classico lo scorso marzo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, a eccezione di alcune parole riportate alle cronache da Deianira Marzano. Stanca delle accuse mosse contro di lei nei social network, l'ex corteggiatrice ha pubblicato un post al vetriolo sul suo profilo Instagram, nel quale si è detta stanca delle critiche e ha confermato il momento "no" con il fidanzato.

Luigi e Irene in un 'momento no'

Non si sono lasciati, ma Irene Capuano e Luigi Mastroianni stanno affrontando una fase delicata della loro relazione dopo sette mesi insieme. La conferma è arrivata dalla stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne che, affidandosi al suo profilo Instagram, ha risposto alle tante insinuazioni mosse nelle ultime settimane contro di lei. A tal proposito, ha voluto precisare di non amare il trash (lanciando un chiaro riferimento a quanto accaduto di recente con Francesco Chiofalo) e di voler mantenere la sua storia con Luigi il più possibile riservata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Queste le sue parole: "Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no". La giovane romana, però, non ha parlato di rottura, lasciando intendere che la crisi potrebbe ancora essere superata.

Le dure accuse contro alcuni utenti

Nel suo lungo post, Irene Capuano si è detta amareggiata per alcuni commenti nei social, dove alcuni utenti sono persino arrivati a minacciare lei, la famiglia, le amiche e la persona che le sta accanto (Luigi Mastroianni).

Per tale motivo, è arrivata persino a smettere di condividere la sua quotidianità e a bloccare tali followers che l'ex corteggiatrice definisce "schifosi". Ha aggiunto di avere provato a non rispondere alle provocazioni, stringendo i denti per alcuni giorni, ma di non essere riuscita più a trattenersi quando il limite è stato superato. Insieme alle parole dure contro gli haters, Irene Capuano ha comunque voluto ringraziare anche coloro che la sostengono, lottando insieme a lei contro le critiche.