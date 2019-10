Beautiful promette anticipazioni americane da urlo. Ridge potrebbe essere il padre di Douglas. Ebbene sì, la follia e l'ossessione di Thomas finiranno per ritorcersi contro di lui. Dal suo arrivo a Los Angeles, il giovane Forrester ha fatto di tutto per costruire il suo regno felice mentendo ai suoi cari. L'attrazione per Hope si è trasformata in bramosia di possesso e le tante bugie volte a tenerla tutta per sé lo hanno fatto quasi morire.

I guai Thomas non sono certo finiti, in particolar modo dopo che Hope e Liam sono venuti a sapere che era a conoscenza della verità sulla piccola Beth. Cosa c'entra Ridge in tutta questa complicata situazione?

Anticipazioni Beautiful: Thomas perde il controllo mentale

Le ultime anticipazioni americane della soap Beautiful suggeriscono che Thomas, oltre ad aver perso per sempre Hope, rischierà anche di separarsi da Douglas.

Il giovane rampollo era giunto a Los Angeles con il piccolo dopo la morte improvvisa di Caroline. Hope, affezionandosi a Douglas, si lasciò convincere a sposare Thomas, non sapendo a cosa andasse incontro. Saputa la verità su Beth, il giovane Forrester ha fatto di tutto per tacere la cosa ad Hope, arrivando a provocare un incidente stradale mortale per Emma Barber e spingendo Liam nelle braccia di Steffy drogandolo.

Liam però, grazie ad alcune dritte, è riuscito a ritrovare Beth, smascherando gli orribili inganni di Thomas. A quel punto è entrata in scena Brooke che, certa del fatto che Thomas abbia perso il controllo, si è precipitata alla casa sulla scogliera. Durante un litigio, la Logan ha fatto cadere il ragazzo nel burrone. Thomas, risvegliatosi in ospedale dopo il coma, è stato interrogato dalla polizia in merito allo strano incidente. Brooke finirà in carcere per aver attentato alla vita di Thomas?

Una paternità inaspettata nelle puntate americane di 'Beautiful'

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Liam ed Hope chiederanno la custodia di Douglas, consapevoli della pericolosità di Thomas. Ciò darà il via ad una nuova intricata storyline, nella quale entrerà prepotentemente Ridge. Pare che, durante la battaglia legale, il giudice faccia sottoporre Thomas al test del Dna, per accertare che sia davvero il padre di Douglas.

A quel punto, Ridge inizierà seriamente a pensare che potrebbe essere il padre biologico del piccolo, dal momento che ebbe un'intensa relazione con Caroline poco prima che si fidanzasse con suo figlio. La cosa non sorprenderebbe, visto che Caroline e Ridge erano ancora di fatto sposati quando nacque Douglas. Inoltre Ridge ha firmato il certificato di nascita del piccolo. Un gran bel mistero. Altri dettagli emergeranno con le prossime anticipazioni di 'Beautiful'.