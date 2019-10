Dopo una fase ampiamente dedicata alla vicenda legata alla finta morte di Beth Spencer, le puntate statunitensi di Beautiful sono recentemente tornate ad essere particolarmente avvincenti, grazie ad una serie di trame nuove e destinate a riservare ulteriori sorprese. È ad esempio il caso dell'avvicinamento tra Ridge e Shauna, avvenuto dopo un litigio tra lo stilista e Brooke a causa del diverso punto di vista su Thomas.

Forrester ha affogato il suo dispiacere nell'alcool e ha trascorso la notte insieme alla madre di Flo, anche se tra loro non è accaduto nulla di intimo. La scoperta di questo 'rapporto' segnerà l'inizio di nuove tensioni tra i coniugi Forrester. Non solo: Brooke deciderà di affrontare la sua rivale, mettendo fin da subito le cose in chiaro con lei.

Beautiful anticipazioni: Brooke intima a Shauna di stare lontana da Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Thomas scoprirà la notte trascorsa dal padre e da Shauna nell'appartamento sopra al Bikini Bar.

Il rampollo Forrester chiederà a Danny, il cameriere del locale, di raccontare a Brooke l'accaduto e in cambio gli prometterà un lavoro da modello alla casa di moda. Sarà così che la Logan scoprirà che il marito ha trascorso la notte insieme a Shauna e non potrà fare altro che metterlo davanti alla cruda verità.

Il confronto tra loro avverrà proprio nella puntata di oggi 2 ottobre, durante la quale lo stilista si troverà costretto a giustificare le sue azioni. La moglie gli crederà?

In attesa di scoprire gli esiti del faccia a faccia, le anticipazioni relative alla settimana che si apre il 7 ottobre confermeranno che Brooke deciderà di confrontarsi subito con la Fulton alla quale intimerà di stare lontana da Ridge.

Thomas chiede aiuto a Shauna

Il confronto tra Brooke e Shauna sarà l'inizio di una nuova rivalità tutta la femminile nelle puntate americane di Beautiful. La Logan non potrà sopportare nuove intromissioni da parte delle Fulton nella sua vita, dopo che già Flo ha mentito per diversi mesi spacciandosi per la madre biologica di Phoebe/Beth.

E se da un lato l'occasione di redenzione arriverà, dato che Flo si proporrà come donatrice di rene per Katie, dall'altro Thomas tenterà di sfruttare ancora la situazione a suo vantaggio. Deciso a liberarsi della famiglia Logan, dopo l'epico scontro avuto con la matrigna, il rampollo Forrester si recherà proprio da Shauna chiedendole aiuto per separare una volta per tutte Ridge da Brooke. Raggiungerà il suo obiettivo?

L'interesse dell'amica di Quinn per il padre di Thomas, infatti, crescerà giorno dopo giorno al punto da spingerla a confessare alla figlia di averlo baciato sulla bocca mentre dormiva durante la notte trascorsa insieme.