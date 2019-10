Un posto al sole, anticipazioni dei nuovi episodi trasmessi su Rai Tre nella settimana dal 14 al 18 ottobre. Incredibili risvolti caratterizzeranno le storyline con protagonisti Diego, che non lascerà tregua a Beatrice, e Aldo, ricoverato d'urgenza in ospedale. Tuttavia, non saranno gli unici colpi di scena riservati agli spettatori.

Un posto al sole, anticipazioni settimanali delle puntate dal 14 al 18 ottobre: l'invadenza di Assunta

A seguito del duro confronto avvenuto con Aldo Leone, Diego affiderà il suo sfogo a Raffaele.

Nel frattempo, appena giunta nella città di Napoli, Alice proverà a trascorrere parte del suo tempo con il padre. Fin da subito, quest'ultimo apparirà molto distaccato, il tutto a causa di una notizia importante appresa da poco. Vittorio dovrà invece fare i conti con Assunta, diventata sempre più invadente: questo gli causerà non pochi problemi sul posto di lavoro.

Beatrice farà di tutto per allontanare Diego, divenuto ormai ossessivo nei suoi confronti.

Arianna e Andrea otterranno finalmente l'idoneità per l'adozione ma gli imprevisti non tarderanno ad arrivare. Gli spoiler di "Un posto al sole" si soffermano anche sulla drammatica situazione che vivrà Aldo: l'avvocato verrà ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute appariranno fin da subito critiche.

Trame dei nuovi episodi di ‘Un Posto al Sole’: Raffaele sempre più preoccupato per Diego

Delia accorrerà in ospedale, dove troverà supporto e comprensione da parte di Eugenio.

Salvatore vivrà un momento di particolare felicità per via di un pranzo romantico assieme al dottor Sarti. La situazione, per quanto idilliaca sembri inizialmente, potrebbe in seguito prendere una brutta piega. Nel frattempo, attimi di tensione si prospettano all'orizzonte di Beatrice. Raffaele, dopo le molteplici sollecitazioni, prenderà finalmente la decisione di affrontare faccia a faccia Diego nel tentativo di spazzare via ogni minimo sospetto a riguardo.

Momento introspettivo per Andrea. L'uomo si renderà conto di aver commesso un terribile errore con Alice, avendola esclusa dal percorso di adozione. Consapevole di questo, farà di tutto per tornare sui suoi passi e recuperare la situazione. Complicazioni anche sul cammino di Cerruti: per via della sua profonda insicurezza, potrebbe letteralmente mandare alle ortiche la possibilità di vivere un nuovo e coinvolgente rapporto d'amore.

Raffaele sarà sempre più preoccupato per le sorti di Diego. Le anticipazioni delle nuove puntate di "Un posto al sole" terminano chiamando i causa un confronto diretto tra Marina e Andrea riguardo agli impegni da assumere nei confronti di Alice.