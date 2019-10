Un grave lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia de La prova del cuoco. Questo pomeriggio, infatti, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della morte di Beppe Bigazzi che per svariate edizioni è stato uno dei protagonisti della trasmissione culinaria del mezzogiorno di Rai 1. La notizia è stata divulgata dallo chef Paolo Tizzanini via social. Il gastronomo toscano è scomparso all'età di 86 anni dopo una lunga malattia e la notizia è stata comunicata soltanto quando ormai la cerimonia funebre era già avvenuta.

Immediata la reazione di Antonella Clerici che sui social ha pubblicato un lungo e commovente messaggio d'addio per Bigazzi.

È scomparso Beppe Bigazzi, aveva 86 anni ed era malato da tempo

La popolarità televisiva di Beppe Bigazzi è esplosa nel 2000 quando raggiunse l'apice del successo entrando a far parte del cast fisso de La prova del cuoco, il programma del mezzogiorno che sbancava gli ascolti nel daytime della rete ammiraglia.

Con la Clerici e Anna Moroni hanno composto per diversi anni un trio super affiatato che ogni giorno entrava nelle case di milioni di Italiani dispensando ricette al vasto pubblico che seguiva il programma.

Tuttavia fu proprio a La prova del cuoco che la carriera di Bigazzi venne in parte stroncata. In una puntata, infatti, rivelò di aver cucinato la carne di gatti in tempo di guerra. Questo aneddoto costò molto caro a Bigazzi, il quale venne immediatamente allontanato dalla trasmissione culinaria di Rai 1.

In seguito Bigazzi tornò a La prova del cuoco nel 2013 al fianco di Antonella Clerici come ospite di alcune puntate. In ogni caso la sua presenza in Rai, però, continuò a suscitare polemiche.

L'addio di Antonella Clerici: 'Burbero dal cuore tenero'

Oggi la notizia della sua morte ha lasciato senza parole tutte le persone che hanno avuto modo di lavorare con lui nel corso di questi anni. Prima fra tutte la Clerici che sui social ha pubblicato un lungo messaggio d'addio per Beppe.

La conduttrice ha svelato di aver sentito Beppe al telefono qualche settimana fa ed è stata proprio in quella circostanza che si è resa conto che si trattasse di un congedo definitivo.

"Ti porterò sempre nel cuore, le tue ultime parole" - ha scritto la Clerici sui social aggiungendo che gli anni passati insieme a La prova del cuoco sono stati a dir poco indimenticabili. Un "burbero dal cuore tenero" così l'ha definito la presentatrice.

Quest'ultima ha poi aggiunto che da questo momento in poi "Niente sarà più come prima". E infine la richiesta che Antonella ha voluto fare a Beppe chiedendogli di non rimproverare troppo gli angeli se non avessero cucinato con i prodotti giusti.